全台最大甜點市集！ 限時2天「2025台南甜點節」1/18全糖登場 120攤人氣甜點、餐車美食必嚐逛起來

甜點控瘋狂了！ 全台最大「2025台南甜點節」將於1/18、1/19限時2天於南市圖新總館舉辦，一口氣上百家甜點店、咖啡店、文創手作百貨品牌店家，多達120個攤位等你逛起來！

圖／思味市場提供

2025台南甜點節主題是「尬意有甜幸福漫延」，由思味市集團隊主辦，現場包括音樂舞台表演、野餐區、街藝互動區，以及邀請不同領域達人進行聯合講座，打造全方位的五感體驗。

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甜點節中最讓人期待的當屬各式美味的甜點。來自北中南地區的知名甜品店家將齊聚一堂，帶來多樣化選擇，例如：El Olor 法式甜點的玫瑰荔枝覆盆子、台南深夜甜點的百香檸檬塔、以及森海手作甜點的特調可麗露，都讓甜點控們垂涎三尺。參與的甜點品牌店家眾多，如起士公爵、小鳥吃吐司、GOURMii 菓迷腰果脆糖、森晴甜坊、好柒手作甜品、安格萊斯甜點-生乳捲專賣、咿吉麵包坊、POC CAKE、Mr.Moan莫恩先生、Succes希賽斯手感糖食等，每一家都提供獨特的味覺饗宴甜蜜旅程。

圖／翻攝思味市集臉書

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現場還有許多鹹食選擇可以品嘗，例如：斑迪美式餐廳的原肉手排、光頭 BBQ 的南歐烤肉料理、以及耶魯小鎮的煙燻牛肉三明治等，每一攤都值得一試。

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另外，台南甜點節也特別邀請來自亞洲各地的知名咖啡品牌參與活動。像是來自馬來西亞的 Just Want Coffee (JWC)、Afloat Coffee Roaster、VCR、MODS CAFE，以及來自泰國的 Beanslooker、double slash、9495 roaster、Asterisk Espresso，將為咖啡愛好者帶來一場咖啡與文化的盛宴。

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此外，甜點節也不乏精彩的表演活動和講座課程，現場也將設有甜點節專屬打卡區與甜點黏土DIY講座，讓參加者可以親身參與甜點製作。知名網紅歌手晶麟 Uriel 將演唱台南甜點節主題曲「全糖生活」，還有多支樂團和表演團體輪番獻唱，更有大小朋友都喜愛的海Fun街頭馬戲的夏克、水管阿民帶來視覺鐵架特技、水管鼓音樂互動，絕對讓現場氣氛高漲。

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圖／翻攝思味市集臉書

2025 台南甜點節將成為一場美食與文化的盛宴，不僅能品嚐到來自各地的特色甜點與美食，還能參與現場推出「悠遊付多重好禮」，免費領限量100元悠遊付現金回饋券，民眾只要以悠遊付消費單筆滿200元馬上回饋使用，讓大家痛快吃喝玩樂嗨2天！

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「2025台南甜點節」尬意有甜 幸福漫延

活動時間：1/18（六）、1/19（日） 14:00~20:00

活動地點：南市圖-新總館、東橋九路、東橋八街、東橋六街一帶