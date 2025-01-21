阿里山入選《紐約時報》2025全球最值得造訪地點！雄獅獨家「栩悅號」、「福森號」Q2行程正式開賣
雄獅精心規劃阿里山獨家「栩悅號」與「福森號」列車，針對不同列車特性，打造豐富多樣的路線玩法。
栩悅號「六大森林鐵道路線」
栩悅號打造「六大森林鐵道路線」，旅客可搭乘列車停靠沿途特色車站走訪昔日的柑仔店、體驗阿里山特殊的鐵道工法，或探索睽違15年重新開通的復駛路線，欣賞高山上壯麗的雲海及森林美景。其中，高山特色路線上更會化身「晚霞列車」，體驗穿梭在夕陽下的森林鐵路。
福森號「森好食、森林癒、好森音、森品茗」四大主題
全新檜木列車福森號有「移動美術館」之稱，規劃「森好食、森林癒、好森音、森品茗」四大主題，如停靠在森林鐵道上品嘗阿里山英迪格酒店聯名打造的九宮格精緻餐盒、由專業導覽老師帶領在山林中探索五感體驗、柳杉黑森林享受專屬音樂會，或是旅客也可體驗由茶師分享茶道及品茗活動。
阿里山4～6月適合出遊！精選團體行程賞螢火蟲、前往全台首間穀倉星巴克
阿里山4至6月是氣候宜人適合旅遊的季節，結合當季螢火蟲的自然美景，團體遊程推出精選行程。栩悅號遊程，推薦旅客漫步鹿港老街並品嘗在地美食，晚上入住頂石棹區夜訪螢火蟲，每人9,499元起；規劃前往全台首間穀倉星巴克、品嘗奮起湖老街美食，每人6,699元起。
福森號遊程，推薦入住阿里山賓館，並搭乘日出專車欣賞阿里山日出美景，並在達娜伊谷品嘗鄒族風味特色料理，每人14,900元起。即日起至2月14日輸入限量折扣碼「railtourNYtimes」，即可享阿里山栩悅號及福森號列車指定行程優惠。詳見雄獅旅遊。
欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302664
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