驚！ 台中「心之芳庭」婚禮莊園驚傳3月底熄燈 5大感謝祭回饋「免費入園」

震驚！ 台中知名戶外婚禮莊園「心之芳庭」最新傳出即將於3月底熄燈，母集團薰衣草森林的王村煌董事長，於最新媒體餐會表示，位於台中北屯區「心之芳庭」將於3月底正式結束，除了未來將以全新樣態迎客，最新將祭出感謝祭，邀請心之芳庭的老客戶回娘家聚會。

根據《ETtoday新聞雲》報導，「心之芳庭」母集團薰衣草森林董事長於最新媒體聚餐餐會上，除了宣布心之芳庭將於3/31結束，同時強調集團明年3月也將在南投九九峰園區的迎接全新旅遊據點！

圖／翻攝心之芳庭臉書粉專

「心之芳庭」最新在過年期間1/29至2/2舉辦感謝祭，準備與遊客們好好說再見，這也是心之芳庭於2024年變更規定只接婚宴預定客，不接受散客進園後，再次歡迎老客戶回歸敘舊。首先祭出「蛇來好運免費入園」方案，凡是「屬蛇」生肖者，出示相關證件就可以免費入園；亦或是凡歷年新人只要持婚禮幣，或是在心之芳庭宴客的照片(需清晰看到新人臉孔)都可享雙人免費入園。

圖／翻攝心之芳庭臉書粉專

接著有，「入園禮」憑門票即可至歡沁大廳，兌換芳庭紀念小禮一組；「紀念禮」入園後憑心之芳庭消費單筆滿500元紙本發票，即贈送迷你玫瑰盆栽乙組；「曬幸福過好年」於園區拍照並打卡上傳FB/IG分享過年好話，憑手機畫面即可兌換好禮一個；「日日好康」憑入園門票參與園內小活動，取得更多好禮，詳情可上官網查詢。

圖／翻攝心之芳庭臉書粉專

「心之芳庭」感謝祭

日期：1/29(三)~2/2(日)初一至初五

開園時間：10:00~17:00(門票最後販售時間：16:00)

地址：台中市北屯區芳庭路1號

門票：200元(可折抵150元園區消費)