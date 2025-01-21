迎接最接近城市的雲海曙光　入住龍眼森林感受百年農業

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

進入台南市東方與都市燈火若即若離的淺山地區，是一個充滿視覺震撼的神秘境地，適合駕著電動車，小心翼翼莫要驚擾侏羅紀遺留下來的月世界，拜訪全台海拔最低的雲海觀日聖地，登上返璞歸真的仙湖農場進行產地直送餐桌農村廚房體驗，投宿充滿歡笑的趣淘漫旅，低碳小旅行處處皆驚喜。





二寮草山月世界 最接近城市的雲海曙光

前往左鎮區的草山月世界途中，青翠的刺竹林頑強地攀附在寸草不生的白堊土地形邊緣，白堊土含高鹼性，草木難生，乾燥時硬似石塊，遇雨鬆軟溶解成泥，經長年雨水沖刷切割，造成氣勢磅礡的深谷曲流，半面山和斷崖銳利稜角看似月世界的極惡地形，晨昏時刻經常雲霧蒸騰，很難想像制高點僅海拔308公尺，即可欣賞壯麗雲海迎接曙光和夕陽。攝影界流傳著台灣低海拔日出三大聖地：「北格頭、中五城、南二寮」，皆擁壯美的低海拔雲海，草山月世界中的二寮海拔僅約185公尺，堪稱全台最低海拔的迎曙光勝地，惡地上的雲海、山巒、水氣的光影層疊，日出時多層次的雲霧變化，氣勢有如萬山朝拜，斜射光與白堊地形上的竹林雲霧交會，如潑墨畫般的飄緲意境令人沉醉。

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位置：二寮觀日亭定位座標22.9926875N, 120.4098125E





趣淘漫旅 台南 冒險主題飯店挑戰你的極限

台南淺山之旅轉進西拉雅國家風景區內的曾文水庫保育區，遺世獨立的趣淘漫旅位於曾文溪畔，是全台第一間冒險式主題飯店，園區內最著名的冒險設施，包括自由落體、高空漫步、翱翔漫旅、攀登競技等，刺激又充滿挑戰性，考驗旅人的體能和膽量，勇敢的嘗試每一道考驗，從12公尺的擎天高塔上一躍而下，感受地心引力的重力加速度最為刺激，尖叫到底爽快又紓壓，克服各種恐懼後就此愛上這些冒險設施，讓人想一玩再玩。除了室外各項設施，室內還有生存遊戲、如同電影場景的光束任務，讓你化身阿湯哥挑戰「不可能的任務」，多元主題冒險闖關活動，很適合三五好友或全家人共同體驗，在遊戲中不只身心暢快淋漓也能增進感情，吸引各類團體安排教育訓練會議及共識營，同窗好友在各項活動的挑戰中，創造永誌難忘的共同回憶。

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地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號

電話：06-575-3333

網址：tainan.chamcham.com.tw

專案：【2024兩天一夜住房專案】豪華景觀客房平日2人3,900元/3人4,800元/4人5,700元，贈送早餐、冒險活動六項（自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技、光束任務、全館解謎）

【深居‧淺山探祕三天兩夜住房專案】6,999元起，依房型人數贈送早餐、冒險活動六項、曾文水庫門票、龜丹六二山房大眾溫泉券，平日週一至週四入住，加贈「環湖遊艇之旅」一次（如遇天候不佳或當日船班預約不到等狀況，不另行補償或退費）





玉井老街 四季芒果接力賽甜蜜登場

來到台灣芒果之鄉玉井，一定要到全台最獨特的「吃冰一條街」玉井老街朝聖，幾乎全年都有新鮮芒果供應，土芒果、愛文芒果、金煌芒果，到冬季芒果，街頭第一家「有間冰舖」在地經營30餘年，依季節使用不同品種鮮芒果汁做成冰磚，雪花冰加上滿滿鮮果、芒果青豪邁上桌，老街另一端則是傳承五代的回春堂中藥房，可以外帶青草茶。玉井老街上隨處可見烏龜圖騰，原來老街深處的信仰中心玉井北極殿主祀玄天上帝，腳踩龜聖公，廟中大殿前飼養上百隻烏龜，據稱最老的烏龜超過百年。

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地址：台南市玉井區中正路

時間：玉井老街店家店休日皆不同，來前請注意營業時間

消費：有間冰舖招牌芒果無雙小140元/大210元，光芒果子小冰杯100元/大冰杯140元





龜丹六二溫泉山房 遠離喧囂山中美人秘湯

楠西龜丹溫泉源頭位於糖子恩山與梅嶺交界的龜丹溪河谷，因為斷層隆起而出現的溫泉，「龜丹」即平埔族語溫泉之意，早在日治時代就被發現溫泉，泉質屬弱鹼性碳酸氫納泉，清澈透明，無明顯氣味，原湯溫度約攝氏 50度，pH值約 8.2，浸泡後可讓肌膚變得光滑細緻，因此也有「美人湯」之稱，是台南人秘藏的養生後花園。龜丹六二溫泉山房是距溫泉源頭最近的一家溫泉旅宿泡湯會館，群山環繞，園區內保留許多老樹，休憩區圍繞著一株百年老茄苳，綠蔭舒心，貨櫃湯屋和大眾湯區遍植松梅、風鈴木，讓人在綠意懷抱中盡享山中美人秘湯。現在只要在2024/12/31前購買台南趣淘漫旅【深居‧淺山探祕】住宿專案，即贈龜丹六二溫泉山房大眾溫泉券。

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地址：台南市楠西區龜丹里龜丹62號

電話：06-5746363 / 0965-116262

時間：龜丹六二溫泉山房平日09:00-21:00，假日09:00-21:30

消費：露天湯池平日全票420元，兒童票250元





仙湖休閒農場 體驗人與山共存的美好關係

「放伴」、「焙灶寮」……久違的龍眼討山文化，在台南東山的仙湖農場重新體現，將傳統龍眼作物收成的農事生活意像文創化，並且融入旅宿與餐飲和農事體驗，走進農場旅宿空間，閉上眼睛，彷彿就聞到龍眼從鮮果經碳火焙煉成果乾的層層風味，嚐一口龍眼花茶，安了神也暖了心。農場共同主理人丁敬純說，仙湖之意為仙境之湖，因為晨間、黃昏及雨後的雲海，讓山頭看起來像座湖中小島，在地居民們便將此處暱稱仙湖，農場所在海拔277公尺的獨立山頭，已傳承至第六代的龍眼森林，兩百多年來，這座山村因龍眼樹與桂圓灶寮生活，演繹獨有文化和風格。而今旅宿迎山而建，客房名稱結合為：「迎山、入林、起灶、伴雲、耕煙、隨風、席月、益智、歸真」，九個關於桂圓文化的詞彙，房中床榻遠望風景，即百年灶寮睡床所見。

▲圖片提供：仙湖農場

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地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號

電話：06-686-3635

時間：10:00-16:00(每週二一日遊公休，國定假日除外)

FB：仙湖農場官方粉絲團

消費：農作生活體驗-農村廚房1400元（預約制，限平日，四人成行）。一日遊200元（90公分以下不收費，100元可折抵消費）住宿-迎山房：平日4,600元， 假日5,800元，農曆新年連續假期8,000元。





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