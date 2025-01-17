帶著皮卡丘去旅行　真人版小智9年30多國的世界獨旅

【文：行遍天下，圖：中原靖】

28歲的中原靖小時候在台灣、上海住過一段日子，直到高中定居日本。大學時的打工是在大阪城與京都嵐山等地擔任人力車車伕，跑了四年奠定不錯的體力基礎，努力存錢然後去旅行，他與黃色的好夥伴9年間從極北至赤道、由沙漠到朝聖之路，走遍全球30多國。當動畫中真新鎮的小智歷經長達25年11個月3週2天到處對戰，終於拿到寶可夢世界錦標賽世界冠軍，眼前這位靦腆的男子與他的皮卡丘，未知旅途仍在繼續……





是獨旅，卻不孤單

Q：帶皮卡丘出去旅行這個想法怎麼產生的呢？

A：我非常熱愛旅遊，但也不是一開始就想起來跟皮卡丘一起出去玩。2015年剛成為大學生，有很多時間啊！就計畫去世界很多地方，沒課的時候去打工，就是拉人力車的工作，打工以後存旅費就籌備去下一個國家，準備行李的時候，包裡面看起來很空，就是想要帶什麼東西也想不出來。那時看到電視，有個外國人帶著小玩偶到處旅遊，所以我就想說這樣還不錯。

Q：那麼會選皮卡丘是因寶可夢世界裡小智的關係嗎？

A：對喔！我從小就很喜歡Pokemon，所以就想要帶一個……怎麼說呢？不是小小的皮卡丘，就是要完整一個大大的這樣子。不只是大，還要像故事裡面一樣大的，所以特別在網路上找很久，才找到這個最接近真正的皮卡丘買下來。

Q：萬一髒掉怎麼辦呢？只有一隻可以陪你出去、還是有替代的呢？

A：對，只有一隻。所以我很愛惜，小灰塵就是擦乾淨，怕他棉花爆開或掉毛，都手洗晾乾而已，不過你也看到了，皮卡丘因為跟我在一起很久，稍微有起毛球。

Q：將近十年看起來狀態維護得很新呢，那你的旅行都是一個人、還是跟朋友呢？

A：大部分都是自己一個人去，拍照就用手機，GoPro和腳架備用，後來有很多朋友看照片覺得有趣想要一起去，所以有時候會約。我媽媽也是說，我一個人出去旅遊蠻孤單的，所以有個朋友，像皮卡丘這樣，隨時可以跟他分享一下。就像電影《浩劫重生》的「威爾森」已經不是一顆排球，真的是Tom Hanks的朋友。

Q：你有特別幫他取一個名字，還是叫皮卡丘？

A：蠻多人問這問題，但真的沒有名字。如果硬要說的話，大家都知道小智的皮卡丘是那一隻。這是我的、屬於中原靖的皮卡丘，就是這樣。

Q：皮卡丘背包你會裝什麼？例如幫忙分擔一點行李的作用？

A：裡面沒有裝什麼，他就是一個道具，裡面都是棉花。皮卡丘不用幫忙，坐在那給我拍就好了。那有時候我可以抱著一起睡啊，可以當那個枕頭啊！

Q：你會幫皮卡丘拍照，是覺得好玩嗎，還是紀念為主？

A：都有啊！除了好玩，留一個紀念也是很重要，因很多人會拍照，但只有拍到風景的話，不用自己拍也可以嘛，你去網路上看就有很多漂亮的風景，可是自己拍是不一樣的。

Q：那通常大家看到你背著皮卡丘反應是？

A：大概都差不多的反應，就是驚訝：欸欸？皮卡丘！！很可愛、很可愛，世界各地的人都知道皮卡丘。就會過來聊天接著問：你從哪來？ 怎麼會有這個皮卡丘？可以一起拍照嗎？





環遊世界有趣的經歷

Q：你旅行過這麼多國家，最印象最深刻的地方是？

A：我去過30多個國家，然後唯一一次護照被偷，在非洲的衣索比亞。那是出社會第二年的年末，本來旅程只有一個禮拜多，要回去的兩天前護照被偷了，為了重辦簽證只好跟公司請假又延長，所以總共休息了20天。但我覺得蠻好的，因為這裡的自然真的很漂亮，多的時間沒什麼事做，就普通的隨便走一走，然後到處晃晃去跟local的地方吃飯，跟local的在地人一起講話，很好玩的！還有馬丘比丘那一次也很幸運，到那邊買到了很難買的票，探索很神祕的地方。

Q：放鬆下來去過在地人的生活很棒。還有其他的國家呢？

A：在北歐的挪威，但夏天去的沒看到極光，印象深刻是午夜的太陽，我就想，這樣一直天亮，什麼時候要睡覺呢？白天好像都可以出去走走，都不用睡覺，累了再睡，真的沒有在看時間，很新奇的感覺。還有通往西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉大教堂的朝聖路線，要走800公里，路上都有箭頭，一直follow就可以。因為長時間徒步，肌肉抽筋、起水泡受傷都是家常便飯。可是每天還是要給自己目標，要走到住宿點，補充食物的地方。這個路上有很多人同行，聊天分享彼此的經驗，有的成為朋友到現在都還有聯絡，後來去他們的國家，也去住他們的家一起吃飯。





關於日本、台灣秘境探索

Q：你小時候住在台灣，長大在日本上學和工作，有沒有推薦特別的景點？

A：疫情時沒辦法出國，我就去很多秘境探險，就發現日本真的也很好玩。但在日本，我大多時候也是獨旅，一方面一人玩比較自由，工作請假比較彈性。一方面是，我想去的地方，都是很難以抵達的地方，需要體力很好。

Q：除了日本，你來台灣也有去爬山，那是在哪裡呢？

A：今年春天跟朋友一起去東北角，特別去瑞芳區的劍龍稜、鋸齒稜，幾段陡峭處需要繩索輔助，爬到最高處可以看到無耳茶壺山和大海。

Q：IG 上那張楓紅遍野的懸崖，看來很美也相當危險的地方在哪呢？

A：喔！那一次是山友邀約，在富山黑部，前往山谷的路一年只開一次，那地方很高喔，掉下去就沒救了，所以是要爬山的professional才會去的私房地點，關於爬山的裝備和知識都是我自學與準備，過程中都會很注意小心。對了，我也很推薦沖繩喔！那裡有很多很小的島，像是離台灣很近的西表島，很多沒有開發原始的地方，泛舟、潛水、叢林裡的瀑布等等，我喜歡那種大自然很荒涼的感覺，沒有人為開發的環境探險起來更加有趣。

Q：帶皮卡丘出去旅行這個想法怎麼產生的呢？

A：我已經在上班了，所以很難有一或兩個月的長假。但如果可以，希望去巴基斯坦，那裡有世界第二高的K2，我小時候的朋友在那邊從事外交工作，主要去找他玩，順便到處看看。

想看更多與皮卡丘的旅程，可以追蹤中原靖的IG：yasushi_nakahara





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