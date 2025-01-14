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罕見絕美奇景！ 合歡山主峰「雪景仙境」同框「觀音圈」 看到的人幸運一整年
一波波強烈冷氣團發威，本月10、11日有不少民眾衝上合歡山追雪，於11日清晨順利成功看見合歡山大雪紛飛的美景，讓追雪客們相當興奮！
udn旅遊美食頻道的觀眾不用出遠門，也能看得到我們合作網友yijiun_lee所帶來的合歡山主峰美景，超難得一見的「高山白雪仙境&觀音圈」同框美景，更加幸運！
她先提到這是「2025第一場冰雪奇緣」，感謝熱血同行的好友帶領，第一次登上合歡山主峰就遇見藍天、雪景、火燒雲海，雪白一片的景色搭上繚繞於山的雲海，彷彿像置身於仙境般超夢幻！
更上傳第二批「合歡山雪景」與「觀音圈」同框的美照，並說明觀音圈是陽光透過水氣與雲霧的反射，而形成的圓形七彩光環，而罕見唯美景象有如觀音菩薩現身的佛光，才有「觀音圈」這美麗的形容詞！
讓看見這一篇的網友們都開眼界、長知識了，並且透過旅者的鏡頭一起感受超美「高山雪景」夢幻仙境，一同幸運地開啟2025新的一年！
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