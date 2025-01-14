罕見絕美奇景！ 合歡山主峰「雪景仙境」同框「觀音圈」 看到的人幸運一整年

露營早已是現代人舒緩工作壓力，親近大自然最愛的活動之一。一年四季各有不同的露營感受，雲海的季節是大家最愛的露營季節，因為沒有夏天的炎熱又能避免蚊蟲的侵擾，而且像大海一樣波濤起伏的雲海，好像更增添了幾分神秘，因為你永遠不知道雲海會帶來甚麼驚喜，是七彩的琉璃光、奔流的雲瀑又或是一彎美麗的彩虹。每年11-3月是觀賞雲海最佳時節，大片雲霧繚繞山巒，隨時間推移幻化出不同的迷人風景，做好露營的準備了嗎？全台雲海露營地推薦，帶你一起打開大自然的驚喜盲盒。

2025-01-13 11:00