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「Pokémon GO Tour」登台盛大舉行！活動日期、色違與限定皮卡丘一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Pokemon Go 官網
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備受全球寶可夢玩家期待的年度盛事「Pokémon GO Tour」即將在台灣熱鬧登場！活動將於2月21日至2月23日在三重新北大都會公園舉行，吸引來自世界各地的訓練家共襄盛舉。現場不僅打造真實的寶可夢棲息地，更設置主題拍照打卡點、限量周邊商店及美食市集，還有皮卡丘見面會等豐富活動，熱愛寶可夢的粉絲絕不能錯過！

圖／Pokemon Go 官網
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傳說寶可夢與特殊調查同步登場

活動期間，持有「活動入場券」的訓練家將能挑戰傳說寶可夢，包括萊希拉姆與捷克羅姆，這兩隻寶可夢將輪流出現在五星團體戰中。此外，闇黑酋雷姆與焰白酋雷姆將透過限定特殊調查首次亮相，訓練家可使用基因之楔讓捷克羅姆或萊希拉姆進化成全新形態，為遊戲增添更多驚喜與挑戰。

圖／Pokemon Go 官網
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色違寶可夢首次亮相 千載難逢

更令人期待的是，色違版「美洛耶塔」將在此次活動中首次登場！只要解鎖活動限定特殊調查，還可遇見化身形態的龍捲雲、雷電雲和土地雲。此外，完成長期調查的訓練家還能解鎖更多稀有寶可夢機會，讓玩家收藏夢幻隊伍的願望成真。

圖／Pokemon Go 官網
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四大限定皮卡丘驚喜登場

活動期間，經典角色皮卡丘將以全新造型亮相，分別戴上鬥也帽、鬥子帽、共平遮陽帽及鳴依遮陽帽的皮卡丘將現身野外地圖，且每天拍攝Snapshot還有12次驚喜出現機會，增加遇見色違體皮卡丘的可能性！這場寶可夢盛會即將點燃台灣訓練家的熱情，千萬不要錯過！

圖／Pokemon Go 官網
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官網：https://gotour.pokemongolive.com/?hl=zh_Hant

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公園 寶可夢 市集 捷克 皮卡丘

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