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免錢就能泡湯！野溪溫泉懶人包，新手露營必看

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／野溪溫泉
圖／野溪溫泉

冷冷的冬天是不是讓你很想享受熱呼呼的溫泉、好好舒壓排毒呢？如果想省荷包又想欣賞自然美景，野溪溫泉就很適合你！這次七分之二的探索就整理野溪溫泉懶人包，告知你新手必知重點、QA 大全，讓你一起享受大自然吧！

1. 什麼是野溪溫泉露營

顧名思義就是在自然環境中尋找並享受未經開發的溫泉，結合露營的戶外活動。通常都位在山林深處、溪流旁或偏遠地區，保留著原始的自然景觀。露營者只要攜帶露營裝備在附近搭建營地，就能享受溫泉泡湯，還能沉浸在大自然的美好和寧靜中！

2. 適合在何時去野溪溫泉？

通常是每年河川枯水期，也就是 11 月至隔年 4 月，而且這時也不太會有颱風、梅雨，能降低風險確保安全。

3. 野溪溫泉旁能安全露營嗎？

由於結合了泡湯的愜意和露營的樂趣，所以吸引不少人來體驗，但仍然有一定的安全危險。如果是新手，建議找有經驗的跟團前往，或是選擇容易到達的地點。出發前也一定向當地相關單位或有經驗人士諮詢，了解最新資訊，才能降低危險發生風險。

4. 野溪溫泉怎麼挑露營地點？

挑選地點時需要考量很多因素，有以下幾點：

(1)體能評估：能否承擔溯溪、登山、背裝備的體能消耗

(2)地點安全：要確保地點穩定性，避免容易山崩或滑坡的地區

(3)易達性：新手要確保有明確路線到達，避免要穿越複雜的山林

(4)溫度：選擇溫度合適的溫泉，以免燙傷

5. 野溪溫泉要帶哪些裝備？

通常會要根據季節、地點以及活動內容來決定，既要保證舒適，又要應對天氣變化和戶外活動的需求，包含：露營裝備、烹飪與食物儲備、盥洗設備、 安全與急救裝備、攀登裝備、其他實用工具。

延伸閱讀>>【野溪溫泉露營懶人包】新手必看 10 大重點，路線、裝備、注意事項一次告訴你

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