台北飯店新春優惠！ 對中任2碼「福容」1人2025元 送早餐吃到飽、「神旺」最低1人2600元 升等房型還送精緻早午餐

經常聽到新春假期北部人往南部玩，實際上各地旅人要到台北旅遊或商辦的需求也不少！ 為大家整理2間「台北飯店新春住房優惠」，只要對中證件2025任意兩碼，福容台北一館就能入住4,050元晚鳥專案，另一間神旺商務酒店推出一泊一食住房專案，每人最低只要2,600元，還送房型升等、精緻早午餐！

●福容台北一館

福容台北一館將於2021年9月1日起終止營業 。圖／福容大飯店提供

鄰近台北建國花市的「福容台北一館」祭出2025春節住房專案，自1/25至2/2期間，凡住客其中一位身分證號碼中「2025」任兩碼，即可以每人2,025元的價格入住「祥蛇瑞氣迎新年(晚鳥專案)」一晚，限量提供預定。

圖／福容台北一館提供

專案內容包含，免費使用黃金美人湯舒暖身心，及3樓泉麗泉俱樂部的健身房及三溫暖，免費提供飯店設施、寬頻上網及免費停車，更提供價值1,276元的雙人自助式早餐，讓你盡情享用早餐吃到飽！

●神旺商務酒店

位於台北中山捷運站的「神旺商務酒店」，迎春節假期到來，祭出「2025蛇舞元宵宴」新春住房專案，即日起線上訂房並於2/28前入住「雙人雅寓客房」，每人最低只要2,600元起，再享房型升等禮遇。

圖／神旺商務飯店

蛇舞元宵宴一泊一食住房專案，房型可自雅寓客房升等成「景寓客房」，房內供應院線電影免費觀賞、每房皆設日式浴缸可體驗城市風呂時刻。此外，並贈送雙人海陸饗宴精緻早午餐，可選擇於午間時段供應，或退房後再享用。

「海陸饗宴」套餐。圖／神旺商務酒店提供

另，配合政府政策，飯店業者2025年起不提供客房瓶裝水及一次性備品，如牙膏、牙刷、浴帽、梳子、刮鬍刀、棉花棒等一次性使用之物品，請旅客多加以注意。