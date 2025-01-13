台北飯店新春優惠！ 對中任2碼「福容」1人2025元 送早餐吃到飽、「神旺」最低1人2600元 升等房型還送精緻早午餐
經常聽到新春假期北部人往南部玩，實際上各地旅人要到台北旅遊或商辦的需求也不少！ 為大家整理2間「台北飯店新春住房優惠」，只要對中證件2025任意兩碼，福容台北一館就能入住4,050元晚鳥專案，另一間神旺商務酒店推出一泊一食住房專案，每人最低只要2,600元，還送房型升等、精緻早午餐！
●福容台北一館
鄰近台北建國花市的「福容台北一館」祭出2025春節住房專案，自1/25至2/2期間，凡住客其中一位身分證號碼中「2025」任兩碼，即可以每人2,025元的價格入住「祥蛇瑞氣迎新年(晚鳥專案)」一晚，限量提供預定。
專案內容包含，免費使用黃金美人湯舒暖身心，及3樓泉麗泉俱樂部的健身房及三溫暖，免費提供飯店設施、寬頻上網及免費停車，更提供價值1,276元的雙人自助式早餐，讓你盡情享用早餐吃到飽！
●神旺商務酒店
位於台北中山捷運站的「神旺商務酒店」，迎春節假期到來，祭出「2025蛇舞元宵宴」新春住房專案，即日起線上訂房並於2/28前入住「雙人雅寓客房」，每人最低只要2,600元起，再享房型升等禮遇。
蛇舞元宵宴一泊一食住房專案，房型可自雅寓客房升等成「景寓客房」，房內供應院線電影免費觀賞、每房皆設日式浴缸可體驗城市風呂時刻。此外，並贈送雙人海陸饗宴精緻早午餐，可選擇於午間時段供應，或退房後再享用。
另，配合政府政策，飯店業者2025年起不提供客房瓶裝水及一次性備品，如牙膏、牙刷、浴帽、梳子、刮鬍刀、棉花棒等一次性使用之物品，請旅客多加以注意。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言