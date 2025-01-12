中國人不敢去泰國了！定居曼谷多年女星 親揭真實現況

中國男星王星近日被誘騙到泰國拍戲，之後就被人帶出境前往緬甸淪為詐騙集團的豬仔，日前終於平安獲救返回上海，而現在中國則爆發退訂潮，不少原本預計前往泰國旅遊的人，都選擇要退團、退訂飯店等，而胡佩蓮覺得泰國真的是一個很值得來旅遊的好地方。

胡佩蓮與老公、孩子定居在泰國曼谷多年，王星事件爆發後，她收到不少朋友私訊提醒，因此她特地發文請大家不用擔心，也真心認為泰國真的是一個很值得來旅遊的好地方，好吃、好玩、好買、好觀光。提到在泰國所去的地方，都是一些正當的場所，然後有和朋友一起，不落單，都謹慎行事，應該不至於會遇到那些不好的事。

胡佩蓮更直言「詐騙集團無處不在」，所以不管在任何國家、任何時候都要謹慎，更建議凡事和家人或好友商量一下，告知去處和事件的因由，多聽聽別人的意見，或許就可避免很多意外的發生。