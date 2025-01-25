過年不再怕無聊！ 盤點3種超好玩「新年活動」 創造美好回憶超愉悅
每年過年你都覺得很無聊嗎？究竟有哪些過年活動好玩呢？這次七分之二的探索為了怕你過年無聊，就準備了 3 種超好玩的過年活動，讓你在過年時也能充滿樂趣，以愉悅的心情迎接新年！
1.手作戒指
近年流行的金工不僅是一種技術活動，更是一種創意的發揮和表達方式。透過親手鍛造、敲打、刻製的過程，你可以創造屬於你的金屬飾品，像項鍊、戒指、或是金屬雕塑等，都非常具有情感和意義。
再加上過年前後即將迎來情人節和白色情人節，不僅可以和情人一起製作，也可以順便表達你的心意和祝福。
2.整骨
過年期間，許多人會待在家中休息或是做較輕鬆的活動，長時間的閒暇可能會導致身體變得軟爛，姿勢跑態。再加上過年的大魚大肉，很可能就會讓體態大走鐘。這時候，如果不及時調整身體，可能會導致一系列身體不適問題，如頭痛、肌肉疼痛等，甚至讓你年前年後判若兩人。
因此，若想找回身體的正確體位，不妨考慮在過年期間嘗試整骨。透過專業的調理，讓身體得到有效的伸展和放鬆，重新找回身體的平衡和舒適感，讓你在新的一年中保持健康活力。
3.密室逃脫
大家在過年時都會和家人或朋友齊聚一堂，如果每年都在打牌打麻將，可能也會感到無聊吧？這時去嘗試密室逃脫就能創造新的有趣回憶。密室逃脫是一種需要團隊合作、智慧和冷靜應對的遊戲，不僅能考驗你的反應力判斷力，還能增強團隊間的合作和默契。
在過年期間，帶上你的親朋好友一起參加密室逃脫，可以讓你的新年充滿趣味，還可以讓大家在遊戲中共度美好時光，創造難忘的回憶！
延伸閱讀>>【過年活動懶人包】這樣做不怕過年無聊！10 個過年體驗活動推薦
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