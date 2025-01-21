2025連假休起來！活用假期　「5大連假活動」總整理

你想好 2025 要如何休假了嗎？今年其實扣掉春節後，還有 5 次的長假，不僅可以好好休息，還可以和親朋好友一起創造美好回憶。這次七分之二的探索就整理 5 次連假必做的活動，讓你可以活用假期，留下美好回憶！

1.228 連假－採草莓、採橘子

圖／採草莓

今年的 228 和平紀念日假期共從 2/28（五）~3/2（日），總共休假三天。這三天剛好迎來由冬入春的時機，正是去果園採摘橘子、草莓的好日子！

果園活動不僅可以享用最新鮮的當季鮮果，還能透過親手採摘的過程感受農民的辛勞，是很適合寓教育樂的親子活動，也適合情侶甜蜜約會、互相餵食。

2.清明＆兒童節連假－賞櫻

今年的 4/3（四）～4/6（日）正是清明連假，總共長達四天，很適合和家人、情侶或好友安排一趟旅行。由於季節剛好是春季，推薦有餘裕的朋友可以去日韓賞櫻，看粉白的櫻花緩緩飄落，感受韓劇般的浪漫氛圍。

如果沒有出國計畫，像國內的拉拉山、阿里山、陽明山等，也都很適合賞櫻，一定要去享受櫻花的魅力。

3.端午節連假－澎湖花火節

圖／澎湖花火節提供

今年端午節連假位於 5/30（五）～6/1（日），三天時間剛好是 2025 澎湖花火節的活動期間，適合揪伴一同來趟澎湖之旅。

今年的澎湖花火節甚至還與史努比聯名，預估可愛值報表的煙火秀也備受期待，不妨趁著端午連假去澎湖自由行吧！

4. 中秋節連假－ SUP、潛水

圖／潛水

今年的中秋節連假為 10/4（六）～10/6（一），總共有三天，最適合在國內體驗活動。由於已經度過最炎熱的夏天和遊客眾多的暑假旺季，這時候去小琉球、墾丁等都相當適合玩各種水上活動。

尤其小琉球緯度低，四季溫暖，十月最適合去小琉球潛水、體驗海上 SUP，來一場逃離都市的舒壓之旅。

5.國慶日連假－親子農場

圖／宜蘭水豚農場

位在 10/10（五）～10/12（日）的國慶日連假共有三天，如果不想跑太遠又想出門晃晃，就很適合去親子農場走走。

國慶假期時的天氣涼爽自在，在農場與小動物互動、餵食，不僅可以留下愉快的回憶，也能讓孩子實際與動物接觸，親近大自然的美好，相當放鬆愜意。

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