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幸福告白助公益！ 台北101開放申請2／14「情人節點燈告白」 民眾也能放閃了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Taipei 101官網
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超酷的2025情人節告白機會！ 「2025台北101愛你愛我」情人節告白點燈活動，即日起開放民眾申請點燈，想要對情人、愛侶大大地放閃快把握這一回機會，比永婕同心更甜蜜的告白！

圖／翻攝Taipei 101官網
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繼去年台北101於聖誕節推出傳情點燈活動，讓大家一同見證超幸福告白，在寓意著「愛你愛我」的2025年，台北101將在情人節再次助攻，成為民眾求婚宣言、甜蜜示愛的告白神隊友，即日起至1/19 23:00截止，可申請台北101燈牆點燈，每組費用為5萬元（含稅），後續將收入的20%支持捐助公益團體。

圖／翻攝Taipei 101官網
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您的心意就讓台北101來為您大聲說出來！申請者將會在台北101大樓59&60樓LED點燈打字螢幕(面向臺北市政府東南側廣場)秀出告白文字，點燈日期為2月14日18：00至22：00，就每組文字一晚露出展示12次，總時長240秒，由台北101安排輪播；如申請人數超過限量名額，將自符合資格的申請者中抽籤選出。

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