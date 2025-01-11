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花蓮「太魯閣晶英」回來了！ 宣布1／16回歸 每周5天緩步營運、早餐能吃到12點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書

花蓮國旅終於傳來好消息！ 2024年經歷0403地震又遭受颱風風災路況影響兩度宣布暫停營業的「太魯閣晶英酒店」，最新宣布將於2025年1月16日回歸，新春農歷前終於可開放入住了。同時業者表示，將採一周迎賓5天，緩步營運與山林一同恢復腳步！

圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書

太魯閣晶英酒店自即日起開放官網預訂冬季、春季及過年住房專案，平日一泊二食每人5300元起，可享早餐用餐時間至中午12點。預訂1月16日至3月31日期間入住，還可加碼享有免費花蓮車站、太魯閣遊客中心或花蓮機場來回接駁服務。此外，加入晶華會APP會員，透過官網預訂，可使用折扣碼優惠券，每筆可享折扣1160元，春節連假期間亦可使用。

太魯閣晶英酒店宣布延長停業至4月30日。圖／摘太魯閣晶英酒店官方FB
太魯閣晶英酒店宣布延長停業至4月30日。圖／摘太魯閣晶英酒店官方FB

業者也表示，初期採緩步恢復模式，只在周四至周一迎賓，當旅客於周二中午退房後，就會休館周二、周三2日。

並且以「山林療癒」戶外活動主題，全新規劃了兩條主題路線「天祥漫步」與「太魯閣野學堂」，故事員帶你深入獨家秘密景點，探索全台首間公立森林小學「西寶國小」及全新遊程「太魯閣野學堂」。

圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書

度假就要自然醒，飯店將早餐時段延長至中午12點。圖/太魯閣晶英酒店提供
度假就要自然醒，飯店將早餐時段延長至中午12點。圖/太魯閣晶英酒店提供

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