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上帝視角看起來更美！ 后里超人氣打卡秘境「環型落羽松林」 空拍美景宛如火山爆發、魔戒森林

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
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進入冬季，也就是落羽松變色的季節！ 位於泰安國小旁的落羽松秘境「羽粼落羽松」，天氣愈冷就愈變色，漸顯金紅色落羽松已染上冬日的韻味，但美景從來都是不等人的，趕快安排一趟來此欣賞美景吧！

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「羽粼落羽松」進園的遊客們或站或坐，或利用各式造景來展現落羽松合影的美感。而令大家意想不到的是，擁有空拍技術的攝影師莫莉，將空拍攝影機向上飛翔，凌空俯瞰的視野，完全成了「上帝的視角」，驚奇地發現圓形水池區被環形落羽松林層層疊疊地包圍著，視覺震撼感十足！

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照片一分享出來，網友紛紛忍不住讚嘆「太美了」，逗趣的是攝影師還帶著大家發揮想像力，當下的角度像「魔戒森林」，過一會再看又成了「火山爆發、色盲卡、可麗露」等等，邀你也來欣賞這上帝視角的羽粼落羽松，看看哪一個角度還能有更棒的想像！

當然，沒有空拍機的玩家，依舊能在園區內的各處「入口小徑、落羽松倒映區、圓形水池區、幸運鈴造景區、水上小徑拍照區」，盡情地捕捉各種不同韻味的落羽松美景，一定要拍到心滿意足再賦歸！

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泰安 羽粼落羽松

地址：台中市后里區安眉路5號(可導航泰安國小)

開放時間：每日9:00-17:30

費用：每人60元入園清潔費(不分年齡不抵消費)，120cm以下兒童免費

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秘境 落羽松

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