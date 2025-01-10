證件拿出來！ 2類人0元爽玩「遠雄海洋公園」 3大新春限定節目「水下祥龍餵食秀」全台唯一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／遠雄海洋世界官網
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新春樂園好康來了！ 迎接今年的超長春節連假，快來安排一趟花東之旅，「遠雄海洋公園」祭出免費入園優惠，只要是「12歲以下兒童、屬蛇的民眾」，拿出身分證對照在指定日期期間都能免費入園，加碼3大過年限定演出，還有機會抽獎、拿紅包。

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遠雄海洋公園幫爸媽想好寒假出遊行程了，自1/10起至3/2期間，只要是「12歲以下兒童(民國101年後出生)」都可享免費入園，需有一位同行者至現場臨櫃購買全票990元、其餘同行親友可享同歡價699元，限購4張。更棒的是春節期間、228連假皆適用。

另外，今年特別於春節期間1/25至2/12期間推出「生肖屬蛇者免費入園」，只要生肖屬蛇者(適用於民國出生102年、90年、78年、66年、54年、42年、30年次者)，即可享免費入園。

圖／遠雄海洋世界官網
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同時，新春期間園內也安排全新演出，如在大年初一至初五期間「吉祥物發紅包、海獅發開運紅包」；1/29至2/2的11點、下午2點半在布萊登海岸(六區)有「小龍舞新春」表演。

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其中最值得關注的是，全台唯一的「水下祥龍餵食秀」，1/29至2/2的每日下午3點，將於探險島水族館(二區)，邀請海龍王帶領魟魚和鯊魚一同登場拜年。

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