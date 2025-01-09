是時候拚手速了！華航「2025寒假機師體驗營」這日開放報名 航空迷必朝聖「超真實模擬機」一圓機師夢
一圓你的機師夢！中華航空「2025寒假機師體驗營」正式官宣，活動內容豐富，更包含最受矚目的「靜態模擬機體驗」與「動態模擬機飛行體驗」，共有2梯次，每梯次限定16人，報名時間先筆記，準備拚手速卡位啦！
每每開放報名就被秒殺的華航「機師體驗營」即將開跑，本年度分為1/22、2/7兩梯次，活動對象為18至40歲之間（2006/12/31前(含)出生者），除有飛航概論、航機簽派概論等知識課程外，能夠親自駕駛超真實的全動式模擬機更是機會難得，包含「靜態模擬機體驗」與「動態模擬機飛行體驗」。不少人看到體驗營的消息都興奮回應「想飛模擬機」、「希望今年能報上」。
而本次報名時間為1/13 10:00起開放網路報名，依網路報名先後順序及梯次志願序安排，報名成功者及備取成功者會另以電郵通知；報名費用每人新台幣9,999元(含稅)。更多資訊可見華航粉專。
華航 2025寒假機師體驗營
活動日期：2025/1/22、2025/2/7 共2梯次，每梯次限定16人
活動時間：9:00-16:00（含午餐）
活動對象：18-40歲之間（2006/12/31前(含)出生者）
課程內容：飛航概論課程、航機簽派概論、靜態模擬機體驗（30分鐘／4人一組）、動態模擬機飛行體驗（30分鐘／4人一組）、參訪華航博物館、參觀緊急逃生訓練設備
報名時間：2025/01/13 10:00起開放網路報名
報名方式：依網路報名先後順序及梯次志願序安排，報名成功者及備取成功者另以電郵通知，未報名成功者恕不另通知
報名費用：每人新台幣9,999元(含稅)
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