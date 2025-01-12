北歐風航海冒險 維京伊敦號揚帆日本海域 「5大精采體驗」揭開遊輪旅行新篇章

【文・莊士賢】

若想體驗極致的航海之旅，搭乘維京遊輪伊敦號是一場無法抗拒的誘惑。這艘專為成人設計的遊輪，以北歐極簡設計風格結合完善服務，完美詮釋「旅行」的真正意義。隨著伊敦號徜徉於日本海域，每一天都像一場不可多得的藝術饗宴，讓人沉浸於獨特的風景與文化之中。

維京遊輪伊敦號日前邀請台灣10家PAK業者進行考察，透過親自搭乘體驗進而對伊敦號有更深入了解。

⛴️ 維京遊輪伊敦號小檔案 ⛴️ 總噸位 47,800噸 載客數 930人 艙房數 465間 甲板 9層 船員數 482人 船長 227公尺 船寬 28.8公尺 建造年份 2017年 建造廠 義大利 Fincantieri

2024年11月首度以日本地區為母港啟航的伊敦號遊輪，為日本遊輪之旅帶來全新詮釋，這艘散發濃濃北歐風情的遊輪，不僅帶領旅人暢遊隱藏版的日本秘境小鎮，同時體驗無與倫比的舒適與放鬆。特別整理伊敦號上不容錯過的5大精彩體驗，讓旅人拋開煩憂，與海水、藍天、海風為伴，徹底沉浸在這趟浪漫又驚喜滿滿的航海冒險。

✨ 精彩體驗 1 漂浮藝術館 讓人一見鍾情

踏入伊敦號的瞬間，彷佛進入一座漂浮的北歐藝術館，簡約、低調奢華的設計、淺色系主色調、木質裝潢搭配溫暖燈光，無論是大廳的舒適座椅，還是陽台房間的精緻細節，每一處都透露出北歐的設計哲學：少即是多，船上每一個角落也都散發著斯堪地那維亞風格的溫馨魅力。好比「冬季花園」設計靈感來自北歐神話中的「世界之樹」，被枝繁葉茂的植物環繞，讓人彷彿置身北國秘林，坐在這裡享用下午茶，隨手來一張「網美照」，保證成為社群上的焦點。

【左圖】維京遊輪伊敦號帶給旅人不一樣的日本遊輪體驗。【右圖】伊敦號上的「探索者酒吧」的大片落地窗設計，讓旅人賞景視線無阻礙。

✨ 精彩體驗 2 靜謐海上時光 遠離塵囂

船上最大特色之一是，專為旅人打造寧靜空間，在這裡，沒有賭場的喧囂，也沒有孩童的吵鬧聲，旅人可以遠離喧鬧，享受真正屬於自己的旅遊時光。無論是靜靜的感受大海的寧靜與自由，還是參加充滿文化氣息的講座與活動，每一刻都令人沉浸其中，讓身心徹底放鬆，投入這段專屬於成年人的假期享受。

舉例來說，個人特別鍾情於「探索者酒吧」的大片落地窗設計，視野開闊無阻礙，悠閒坐在沙發上，海天一色景緻盡收眼底，令人不自覺沈浸在這份愜意之中。當陽光灑進室內，坐在窗邊，一手拿著香檳，不禁由衷讚嘆：人生美好時刻，莫過於此。

✨ 精彩體驗 3 全陽台艙房 極致享受私人海景

伊敦號的艙房設計堪稱完美，每一間都是陽台海景房，清晨，當陽光灑進房間，睜開眼看到的就是無邊海景，這樣的起床方式簡直是療癒神器，打開陽台門迎接海風，會發現，一切煩惱都被海浪帶走了。艙房內更是細節滿滿，從床墊到柔軟被枕，每晚都像躺在雲端，舒服得教人想賴在床上，早上更多了個賴床的藉口。更令人讚嘆的是，浴室內配備加熱地板、抗霧玻璃，即使在寒冷的季節也讓洗澡成為享受。

【左圖】伊敦號全陽台艙房的設計，讓旅人在艙房即可飽覽海上美景。【右圖】在艙房陽台上邊品嚐美食邊賞景，讚！

當想耍廢、放空的時刻，坐在陽台上發呆、享受日光浴，又或是靜靜欣賞眼前的遼闊大海、無垠天際及感受海風吹拂的清涼觸感，讓腦袋暫時放空，什麼是都不想、什麼事都不做，任性當一回專屬時光中的「廢人」，這種輕鬆愜意自在感，才是真正的奢侈。

✨ 精彩體驗 4 細膩貼心服務 賓至如歸溫馨感

旅途中，感受賓至如歸的溫暖除了讓人有宛如在家的溫馨感，心中亦是記憶深刻，伊敦號上細緻的服務即是如此。遊輪上許多貼心設計，以及服務人員熱情友善態度和貼心的服務，令人暖在心中之外，也對船公司的用心讚譽有加。

【左圖】船上的室內泳池區，無論室外天氣如何，旅人都可享受戲水樂趣。【右圖】伊敦號洋溢北歐簡約、低調奢華的風情，讓人領略北歐特色。

例如24小時客房餐飲服務、自助洗衣服務、客房衛浴間鋪設的地暖、全船恆溫空調、皮革包裹的把手與欄杆、沙發上的柔軟毛毯、免費WiFi等，眾多細節的貼心設計與服務，給予旅人細膩的呵護，讓人只需專注於旅程的精彩，而不必為繁瑣的細節操心。更棒的是，船上還有中文服務團隊，即便身在異國，溝通無障礙，一聲親切熟悉的問候，感受如在家般的暖意。

✨ 精彩體驗 5 一價全包行程 全方位無憂假期

有別於很多遊輪，船上有不少需額外付費的服務，如部分特色餐廳、WiFi網路、客房餐飲服務等，但搭乘伊敦號幾乎大部分的服務都是免費，好比船上的7間主餐廳都是免費，不需額外付費，旅人可以享受多元化的異國饗宴，並且在不同時段都可品嚐美食。

【左圖】下午茶時刻到囉～【中圖】就算吃得再飽，胃總是有空間留給甜點。【右圖】各式美食佳餚滿足旅人味蕾。

像是晚餐在「主廚的餐桌」品味主廚的創意料理，下午茶時段在「冬季花園」享用英式下午茶。此外，還有24小時的客房餐飲服務，任何時刻想品嘗美食，一通電話，美食直送艙房，最棒的是，免費！因此，在伊敦號上，完全不用擔心餓肚子，只有吃太飽、吃太撐的煩惱。

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