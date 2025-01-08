水上SUP包船賞煙花！ 「2025冬山舊河港燈節」5大燈區+長達10分鐘「高空煙火秀」新玩法快筆記

宜蘭最盛大的元宵花火節快筆記！ 2025「冬山舊河港燈節-綠境光灩」活動登場了，今年在冬山火車站一帶打造了夜間光影藝術的「5大燈區」、冬山車站鐵道橋下安排了「特色市集」，加碼於2/8上映一場璀璨「高空煙火秀」響應新春，更帶來了「包船、玩SUP賞煙花」最新玩法，數量有限，有興趣者快搶先預約！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

即日起至2/16於冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞「5大燈區」光影藝術，綠境光灩主題包含有「花丘綻放」、「光影織夢」、「彩虹迷廊」、「煥彩花箏」和冬山橋的「夢遊瓜棚列車」等5大主題藝術裝置，以及「心心相印」、「蝶舞花漾」和「微笑魅影」等燈飾點綴，讓大家沿途感受浪漫氛圍。

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活動期間於冬山火車站鐵路橋下，還有不同場次的「冬山蛇麼咚咚市集」特色市集，1/31至2/2初三至初五的11：00-18：00、2/8元宵花火節當天的15：00-21：00、2/9的12：00-18：00，只要搭火車就能來好逛好拍，品嘗地方美食。

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圖／網友石世民提供

2025冬山舊河港燈節的重頭戲就在2/08晚上20時25分，將施放5吋煙火彈、長達10分鐘的「高空煙火秀」點亮冬山鄉，除了大批群眾及攝影師把握時機捕捉美景。部落客宜蘭ㄚ欣更推薦今年的新玩法，可自行參加「冬山河生態綠舟」水上活動，有機會能在夜間玩「水上自行車、SUP立槳」，以及搭乘搭「電動船」悠閒滑行湖面，抬頭欣賞2025新春施放長達10分鐘的美麗煙花秀！

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【2025 冬山舊河港燈節】

．活動日期：2025/1/4 - 2/16

．活動地點：宜蘭縣冬山鄉中正路1號

．亮燈時間：每日17:00 - 23:00

【煙火施放資訊】

．日期：2025/2/8（六）

．煙火施放時間：20:25

．交通管制時間：19:00-20:40

．預約電動船、水上自行車、SUP立槳，可洽「水行俠-水上自行車」FB粉專