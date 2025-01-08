九族文化村「這日入園」只要780！學生、鄉親秀證件優惠到小年夜 「九族櫻花祭」早鳥票現省200、春節連假也能用
新春樂園門票優惠！「九族文化村」門票專案來了，1/27前持學生證或設籍中彰投之身分證，即可以優惠價780元（原價980元）入園。此外，還加碼一日限定「不限身分」統統享780元優惠票價。
「九族文化村」2025首波門票優惠登場，即日起至1/27，凡持學生證或設籍中彰投之身分證，即享優惠票價780元。另加碼全民優惠，1/28除夕當日「所有人入園」皆享780元優惠價，值得注意的是，除夕當日營業至15:00。
此外，2025年度盛事「九族櫻花祭」將於2/3夢幻登場，1/15前購買櫻花祭早鳥票享優惠價780元（原價980元），可於1/29至4/6期間使用（春節連假適用），還有櫻花祭季卡販售至2/28。購票通路與詳情可見優惠頁面。
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