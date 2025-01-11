快速解答疑難雜症！ 2025「高鐵假期旅遊」攻略，輕鬆預訂出發台北/台中/台南/高雄高鐵自由行

還在擔心國旅太貴不划算嗎，台灣高鐵假期正夯，快跟著AsiaYo的腳步一起了解高鐵來回票+台灣住宿怎麼訂最划算吧！不論是想去台北、台中、台南、高雄飯店，通通都能輕鬆入住，一鍵預訂解決你所有的旅遊需求，絕對是拖延症的最佳選擇！AsiaYo高鐵假期飯店品質保證，放心大膽的解鎖台灣旅遊吧⭐🧳





🔎台灣高鐵假期是什麼？

高鐵假期就是高鐵來回票+一晚住宿的套裝行程，簡單明瞭、方便快速，不僅如此，價錢還會比分開更划算，把交通住宿的預算省下來還能吃更多台灣特色小吃，是不是很心動呢💗

圖/AsiaYo提供

🔎台灣高鐵假期划算嗎？

AsiaYo高鐵假期絕對划算！ 保證七五折起的高鐵來回票+住宿真的很可以吧✨超級適合想來一場說走就走的台灣青旅行~

保證七五折起的高鐵來回票+住宿真的很可以吧✨超級適合想來一場說走就走的台灣青旅行~ 與高鐵假期綁在一起的住宿絕對都有品質把關，大家都可以輕鬆入住， 完全不用擔心住宿踩雷 ，超安心🛏️

，超安心🛏️ 高鐵本身就是台灣目前西半部 最方便快速的陸地交通工具 ，前往台灣六都更是輕輕鬆鬆替你省下時間，還能吃吃車站便當😋🍱

，前往台灣六都更是輕輕鬆鬆替你省下時間，還能吃吃車站便當😋🍱 預訂還超級方便簡單 ，只需要一鍵下訂、回填資料、等待收信就可以取票上車、入住囉🙂‍↕️🧳

圖/AsiaYo提供

🔎台灣高鐵假期怎麼訂？

簡單幾步教你預訂高鐵假期！首先進入AsiaYo高鐵專區就可以看到所有的高鐵假期方案了！選擇感興趣的住宿後進入預訂畫面，確認入住人數與房型後送出訂 圖/AsiaYo提供

付款完成後將會收到一封來自AsiaYo的高鐵車次表單，需要您在2天之內將基本資料與車次需求填寫+回傳！AsiaYo收到之後會在3個工作天內替您完成預訂，當您收到「高鐵假期確認通知信」就代表已經預訂完成囉！超級簡單吧✨

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📱高鐵假期如何取票？

進入高鐵官方APP，點下方

「載入訂位」

，填上

AsiaYo提供的「訂位代號」&「取票識別碼」

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線上雙人的話就會需要進行分票！分票也很快速，按下上方畫面的「立即取票」後，點「手機多人分票」，傳送給您的旅伴，都順利收到票券之後就可以直接打開QR-Code畫面嗶嗶進站🐦

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🔎高鐵假期城市攻略

🧳台北高鐵假期2日遊

推薦景點：台北101、寧夏夜市、西門町

行程建議：台北交通非常方便，可以把捷運顏色一樣的景點排在一起，這樣省下轉車時間路線也會比較順暢喔✨

🧳台中高鐵假期2日遊

推薦景點：審計新村、台中歌劇院、逢甲夜市

行程建議：台中推薦以商圈為主去規劃，像是逢甲/一中商圈、審計新村/草悟廣場/勤美誠品綠園道排在一起，有吃也有喝🍨

🧳台南高鐵假期2日遊

推薦景點：安平老街、赤崁樓、孔廟

行程建議：台南推薦以主題性劃分，歷史景點一起、美食小吃夜市一起等，因為巷弄比較多一點建議先注意周邊停車場喔🚗

🧳高鐵高鐵假期2日遊

推薦景點：駁二藝術特區、西子灣、高雄巨蛋

行程建議：高雄推薦搭乘大眾交通工具（捷運、輕軌、公車），想到旗津的也有渡輪可以搭，務必提前看好時刻表喔🛥

圖/AsiaYo提供

🚅立即預訂AsiaYo【高鐵假期】🌟

已經準備好搭上高鐵出發旅行了嗎！想了解更多高鐵假期相關資訊的話，就上AsiaYo🎇 提供優惠價格和方便快速的預訂流程，不論是台北星級飯店、台南民宿、高雄住宿等，通通都可以搭配高鐵假期來一場自在的快閃之旅喔！別擔心國旅燒錢，登入AsiaYo會員再享獨家優惠✨

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景點圖片參考至：台北旅遊網、台中旅遊網、台南旅遊網、高雄旅遊網