最美一月雪！ 2025「南投賞梅秘境」　信義鄉「土場梅園」即將爆發、仁愛鄉「彭家梅園」避人潮首選

隨著新年腳步的逼近，1月南投山間不知不覺已悄悄換上冬日美景，正為遊客帶來2025年最美的「一月雪」賞梅季，為大家整理介紹南投信義鄉「土場梅園」與仁愛鄉「彭家梅園」，以其獨特的園區特色與壯麗的自然景色，皆是大家近期不可錯過的賞梅秘境！

圖／FB@Martin Chen授權

◎信義鄉 土場梅園

圖／IG@laiyuping9520授權

位於信義鄉的土場梅園，園內栽種了數萬株梅樹，是全台規模最大的梅花園區之一。每年冬季梅花盛開時，信義鄉整片山頭如白雪，是旅人們爭相前往拍攝的勝地。

已前去的網友分享，土場梅園是免費景點，目前已花開6成以上，將迎來2025年的梅花盛放，未來一週預計是梅花最美花期，想要賞梅的遊客可要把握欣賞一月雪的魅力。

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地點：南投縣信義鄉台21線556號99K處

◎仁愛鄉 彭家梅園

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仁愛鄉的彭家梅園，是一處更偏靜謐的賞梅勝地，僅管園區規模較小於信義鄉梅園，但卻以其獨特性與寧靜感，更能贏得遊客的青睞，想避開人潮可以優先選擇這個秘境。

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已前去朝聖的網友分享，彭家梅園將自本周末迎來最美盛開期，屆時粉白色梅花將如雪紛飛，彷彿置身於夢幻的雪國世界，超適合家庭旅行與攝影愛好者前來流連忘返。

地址：南投縣仁愛鄉中華路22號