這裡有「超巨麥麥盒」！兒童新樂園變身了 期間限定「麥麥盒小火車、童心咖啡杯」喚起你的童心
打卡巨型麥麥盒！歡慶兒童新樂園開園10週年，特別與麥當勞攜手打造「童心樂園」，入園處超巨的麥麥盒變身最熱門打卡點，還有麥麥盒小火車、歡笑咖啡杯等趣味設施，童心滿滿不論是大小朋友都能玩得超開心。
兒童新樂園迎接10週年，攜手速食龍頭麥當勞自即日起至5/16推出全新的「童心樂園」，打造了期間限定的巨型麥麥盒「探索號」、麥麥盒造型「微笑小火車」和「玩轉咖啡杯」等新設施，為樂園注入新氣象，不管你是幾歲都能大肆釋放童心。
除了麥當勞童心樂園之外，麥當勞童另在和平東路上打造「童心停靠站」，有如走進超巨型麥當勞紅盒子，可以捕捉到漢堡神偷與奶昔大哥的身影，成為馬路旁最亮眼的新打卡點。位置詳情可見麥當勞粉專。
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