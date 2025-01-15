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伴隨晨光鳥語蟲鳴 沉浸在森林音樂饗宴中

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▲ 福森號緩緩駛進二萬坪車站，準備引領民眾聆聽一場森林音樂會。(圖片來源／陳彥豪)
▲ 福森號緩緩駛進二萬坪車站，準備引領民眾聆聽一場森林音樂會。(圖片來源／陳彥豪)

隨著海拔高度的提升，森林的樣貌也漸漸隨之改變，高緯度特有的樹種個個筆直參天，瀰漫著一種神秘的氛圍，當列車停靠在二萬坪站走出車廂的那刻，耳邊隱約聽到前方傳來悠揚清亮的樂聲，就像是受到童話故事中吹笛人的誘引，不由自主的被吸引過去。

探尋悠揚的樂章 開啟五感體會山林之美

只見二萬坪站旁的黑森林裡，四人編制樂團身著禮服，在明亮晨光與綠蔭圍繞間舉辦小型音樂演奏會，悠揚的音符在林間跳躍，引領著旅客透過聆聽，被高海拔山區的森林巨木給療癒，「旅客一下車就聽到音樂，循著音樂的方向走來會發現自己和表演者很接近，可近距離享受這一切。」負責福森號「好森音」體驗的表演團隊Ivy表示。

「好森音」的演出不是在表演宴會廳的舞台，而是在大自然裡，「你會看到樂手站在森林，或踩在樹根上，也有可能是鐵道旁，以節奏歡快飛跳的曲目迎接旅客，例如：森林狂想曲。」樟腦寮站旁矗立著一整排美麗的樟樹，象徵著樟腦寮車站曾以出產樟腦樹和樟腦油聞名的過往，表演者便以樟樹為舞台背景，透過音樂的詮釋，讓旅客沈浸在滿山森香中。

「我很喜歡海拔2451公尺、全台最高的火車站祝山站，煙霧繚繞間像是有仙子出沒，因此在這裡，安排表演者身穿漢服，以國樂演奏出飄渺意境。」Ivy說，透過五感體驗，享受阿里山美景、空氣，聽覺也能沈浸在森林治癒情境裡，感受台灣之美。

▲ 二萬平車站，地勢寬廣之意且恰好為海拔2000公尺，傍晚的塔山夕照和晚霞、雲海都是著名的風景。(圖片來源／陳彥豪)
▲ 二萬平車站，地勢寬廣之意且恰好為海拔2000公尺，傍晚的塔山夕照和晚霞、雲海都是著名的風景。(圖片來源／陳彥豪)
▲ 晨光灑落猶如聚光燈，四人弦樂團在黑森林中展演讓人難以忘懷的音樂會。(圖片來源／陳彥豪)
▲ 晨光灑落猶如聚光燈，四人弦樂團在黑森林中展演讓人難以忘懷的音樂會。(圖片來源／陳彥豪)
▲ 「好森音」以大自然為表演場地，在阿里山森林裡舉辦一場充滿治癒能量的小型音樂會。(圖片來源／Emily Hsueh)
▲ 「好森音」以大自然為表演場地，在阿里山森林裡舉辦一場充滿治癒能量的小型音樂會。(圖片來源／Emily Hsueh)

■ 採訪撰文／妮可魯 ■ 攝影／陳彥豪、Emily Hsueh ■ 責任編輯／薛琳云

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302594

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