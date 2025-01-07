快訊

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

「加菲貓快閃店」信義A11登場！周邊一次看，滿額免費送限定版徽章

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

厭世又可愛的加菲貓粉絲看過來！2024年12月27日起至2025年2月16日，加菲貓快閃店正式進駐台北信義新天地A11 6樓，成為今冬必訪的IP潮流熱點，現在滿額還能免費獲得「加菲貓專屬徽章」，粉絲們趕快衝了。

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

本次快閃店設有多個主題區域，其中「三大表情包區」重現加菲貓經典厭世表情，是粉絲們的打卡首選。「百變加菲貓區」則展示了牠各種耍廢、搞怪的姿態，超適合拍出創意合影，直接輕鬆刷爆社群！

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

最狂的是店內更推出各式限定商品，從文具、居家用品到獨家加菲貓周邊，讓粉絲一次買足滿滿的療癒感。不僅如此，活動期間還有驚喜優惠，單筆消費滿888元即可獲得專屬滿額禮——加菲貓徽章，數量有限，送完為止！快來收藏你的加菲貓專屬回憶吧。

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

圖／取自「宅一番」臉書粉專
圖／取自「宅一番」臉書粉專

無論是親子買玩具、好友約會或粉絲朝聖，信義新天地A11這場加菲貓快閃活動絕對不容錯過。快閃店營業時間為週日至週四11:00至21:30，週五與週六延長至22:00，地點位於松壽路11號6樓。詳情可上臉書粉專「宅一番」查詢。

編輯推薦

必訪 快閃店

相關新聞

這裡有「超巨麥麥盒」！兒童新樂園變身了　期間限定「麥麥盒小火車、童心咖啡杯」喚起你的童心

打卡巨型麥麥盒！歡慶兒童新樂園開園10週年，特別與麥當勞攜手打造「童心樂園」，入園處超巨的麥麥盒變身最熱門打卡點，還有麥麥盒小火車、...

最美一月雪！ 2025「南投賞梅秘境」　信義鄉「土場梅園」即將爆發、仁愛鄉「彭家梅園」避人潮首選

南投迎「最美一月雪」！ 信義鄉「土場梅園」即將爆發、仁愛鄉「彭家梅園」賞梅秘境避人潮

「加菲貓快閃店」信義A11登場！周邊一次看，滿額免費送限定版徽章

厭世又可愛的加菲貓粉絲看過來！2024年12月27日起至2025年2月16日，加菲貓快閃店正式進駐台北信義新天地A11 6樓，成為今冬必訪的IP潮流熱點，現在滿額還能免費獲得「加菲貓專屬徽章」，粉絲們趕快衝了。

迎新春！香港航空限時「機票85折」優惠 台北台中都適用

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接嶄新的一年，還有即將來臨的春節假期，已經做好出國計畫了嗎？香港航空2025年新春促銷優惠來了，只要透過官網預定台北、台中出發機票，並在促銷代碼處輸入優惠碼：2025HXTW

2025全球護照排名揭曉！新加坡奪冠，亞洲前5一次看

「VisaGuide.World」近日公布2025年「護照指數」（Passport Index）全球排名，台灣護照在199個國家中名列第69名，擁有100個免簽國家，展現外交成果與國際連結的進步。今年，台灣成功與巴拉圭達成互免簽證協議，並對科索沃公民開放免簽，凸顯其在提升國際旅遊便利性上的努力與成效。

夢幻秘境下雪了！2025「薰衣草節」這日開跑　期間限定「燃花祈福」接好運　秀證件免門票必Ｎ訪

2025「薰衣草節」來了！愜意秘境「薰衣草森林」迎來羽葉薰衣草、白雪木花季，兩者在山峰交織如仙境般夢幻，打造新型態「零碳旅行目的地」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。