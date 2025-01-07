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「加菲貓快閃店」信義A11登場！周邊一次看，滿額免費送限定版徽章
厭世又可愛的加菲貓粉絲看過來！2024年12月27日起至2025年2月16日，加菲貓快閃店正式進駐台北信義新天地A11 6樓，成為今冬必訪的IP潮流熱點，現在滿額還能免費獲得「加菲貓專屬徽章」，粉絲們趕快衝了。
本次快閃店設有多個主題區域，其中「三大表情包區」重現加菲貓經典厭世表情，是粉絲們的打卡首選。「百變加菲貓區」則展示了牠各種耍廢、搞怪的姿態，超適合拍出創意合影，直接輕鬆刷爆社群！
最狂的是店內更推出各式限定商品，從文具、居家用品到獨家加菲貓周邊，讓粉絲一次買足滿滿的療癒感。不僅如此，活動期間還有驚喜優惠，單筆消費滿888元即可獲得專屬滿額禮——加菲貓徽章，數量有限，送完為止！快來收藏你的加菲貓專屬回憶吧。
無論是親子買玩具、好友約會或粉絲朝聖，信義新天地A11這場加菲貓快閃活動絕對不容錯過。快閃店營業時間為週日至週四11:00至21:30，週五與週六延長至22:00，地點位於松壽路11號6樓。詳情可上臉書粉專「宅一番」查詢。
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