夢幻秘境下雪了！2025「薰衣草節」這日開跑 期間限定「燃花祈福」接好運 秀證件免門票必Ｎ訪
2025「薰衣草節」要來了！愜意秘境「薰衣草森林」迎來羽葉薰衣草、白雪木花季，兩者在山峰交織如仙境般夢幻，打造新型態「零碳旅行目的地」，到山林裡洗滌疲憊的身心。還有「好厝邊免門票」活動，值得Ｎ訪體驗不同的感官療癒。
「薰衣草森林」新竹尖石園區景色隨時序更迭，「2025薰衣草節」將於1/18開跑，而現正迎來的薰衣草及白雪木花季，與秋冬蕭瑟氛圍相映格外浪漫。致力於新型態旅遊推動「零碳旅行」，在提倡環境永續的同時，也能沉浸式體驗森林與香草帶來的天然放鬆感。除有視覺饗宴外，新竹尖石園區也提供「香草豬肋排」、「香草萃飲」等特色餐食，以及擁有豐富花植層次的「祕密花園」、林間座席「樹舞平台」。
而「薰衣草森林」台中新社園區則為「2025薰衣草節」設計新玩法，於節慶期間周末推出「燃花祈福」，透過燃燒薰衣草祈福新一年的平安和好運，活動詳情可見粉專。
門票資訊部分，新竹尖石、台中新社園區門票皆為200元，可折抵當日消費200元；12歲以下小朋友、領有身心障礙手冊及一名陪同者免費，另有「好厝邊鄰里里民」免門票，尖石鄉嘉樂村、新樂村里民與新社區中和里里民分別於兩園區擁有免費票優惠。
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