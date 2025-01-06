2025全球護照排名揭曉！新加坡奪冠，亞洲前5一次看

「VisaGuide.World」近日公布2025年「護照指數」（Passport Index）全球排名，台灣護照在199個國家中名列第69名，擁有100個免簽國家，展現外交成果與國際連結的進步。今年，台灣成功與巴拉圭達成互免簽證協議，並對科索沃公民開放免簽，凸顯其在提升國際旅遊便利性上的努力與成效。

該排名以「目的地重要性評分」（Destination Significance Score, DSS）為依據，評估護照使用便利性，包括免簽、電子簽證（eVISA）、電子旅行授權（eTA）、落地簽等多項指標，並分析各國的旅遊自由度與國際通行性。今年亞洲護照表現搶眼，新加坡再度蟬聯全球第一，日本位居第8名，南韓、阿聯酋與馬來西亞則分列第27、第33與第45名。

圖／VisaGuide.World臉書粉專

雖然台灣護照尚未進入亞洲前五，但其在簽證政策上的持續突破，已使護照便利性穩步提升。近年來，隨著台灣推動更多國際互免簽證協議，預期未來在護照排名中將有更亮眼的表現，進一步增強台灣旅客的國際競爭力與旅行自由度。