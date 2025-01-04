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南投超夢幻花景！ 秘密花園藏著「愛心洋紅風鈴木」 堤防上一枝獨秀「粉紅風鈴木」完美包場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書粉專、IG@laiyuping9520授權
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書粉專、IG@laiyuping9520授權

2025年初迎來第一波粉紅風鈴木花開！ 為大家整理介紹位於南投的2處特色「洋紅風鈴木」超夢幻花景，粉粉嫩嫩的粉紅花爆開正盛，一起來看看各是以什麼樣的美麗姿態迎賓呢？

➤瑰蜜甜心玫瑰園「愛心洋紅風鈴木」

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書粉專
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書粉專

以粉紅丘麝香木花海著名的中部秘密花園，「瑰蜜甜心玫瑰園」最新迎來園內的洋紅風鈴木滿開中，不僅已吸引花友上山美拍一波，居然站在園區門外就能夠免費拍到它！

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書粉專
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書粉專

園區小編提及，洋紅風鈴木是季節性限定美景，找到某一處的角度，還能拍到「愛心狀」的風鈴木，今年的花算是開得很美，但花期頗短，預估最後美景只剩不到十天了，想賞花的花友快把握機會，而接下來的2月底也將迎接粉紅山丘麝香木艷麗登場，請密切注意官方粉絲團釋出的消息喔。

瑰蜜甜心玫瑰園

地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號

➤南投貓羅溪綠美橋堤防上「一枝獨秀洋紅風鈴木」

圖／IG@laiyuping9520授權
圖／IG@laiyuping9520授權

現在是粉紅風鈴木盛開的季節，網友賴玉萍時常拍攝美麗的隱藏版賞花景點與大家分享，最新收集到的新景點是於南投貓羅溪堤防一帶，遠遠就可以看到在堤防上單獨一棵「洋紅風鈴木」一枝獨秀。

圖／IG@laiyuping9520授權
圖／IG@laiyuping9520授權

雖然只有一棵，但近期沒有大雨的侵襲，加上幾乎無人干擾，因此花況特別美也特別好拍，簡直像是包場了一樣！

貓羅溪堤防

Google導航：超盛號汝祥有限公司

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