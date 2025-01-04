鹽水街頭變身戶外美術館！「漫月美行動」18件裝置藝術看不完，還有月之美術館「巨大兔娃」等你來

台南鹽水小鎮迎來年度藝術盛事——「漫月美行動」特展，將鹽水巷弄化為戶外美術館，邀請旅人探訪巷間裝置藝術，夜晚欣賞如夢似幻的地景燈飾。本次展覽自即日起至2025年2月16日，以「時間的縫隙」為策展主題，展現當地藝術與文化的深厚底蘊，同時為即將登場的月津港燈會提前暖身，成為新年與元宵的最佳去處。

圖／取自月之美術館臉書粉專

「月之美術館」計畫自2019年啟動，以「鹽水就是一座美術館」為核心理念，透過地方創生結合藝術與文化，打造專屬鹽水的藝術品牌。今年特展匯集13組藝術團隊，帶來18件精彩作品，其中包含7件全新創作，知名插畫家小虎day by ericoco的《虎意麵語》，以小虎享用鹽水意麵的趣味場景，展現藝術與日常的巧妙結合。

圖／取自月之美術館臉書粉專

另一亮點是馬來西亞燈光藝術家Jun Ong的大型燈光裝置《HALO》，以修德拜亭的歷史意象為靈感，融合建築與光影的巧思，重新詮釋古蹟之美。此外，甫獲Good Design Award 2024大獎的艸非火藝術團隊，以甘蔗為主題創作《巷弄。糖光》，將鹽水糖業的歷史故事注入巷弄，彷彿漫步於文化與甜蜜記憶之間。

圖／取自月之美術館臉書粉專

而「漫月美行動」特別推出燈籠共創計畫，以「時光」為主題，由當地居民與學校彩繪完成500盞燈籠，匯聚社區力量與創意。夜幕降臨，燈籠點亮鹽水巷弄，串起專屬鹽水的時光記憶。快來走進這座無牆美術館，感受鹽水街頭的藝術魅力吧！

圖／取自月之美術館臉書粉專

圖／取自月之美術館臉書粉專

此外，在永成戲院、三生書院、連成巷口一帶也有作品展出，如藝術家鄭元東帶來可愛又吸睛的兔兔裝置藝術《月時獸》，以小獸姿態攀在牆上，好奇的到處觀望，成為最萌作品之一。

圖／取自月之美術館臉書粉專

圖／取自月之美術館臉書粉專

「漫月美行動-時間的縫隙」

展期：即日起至2025/2/16

時間：18:00-22:00

地點：台南鹽水王爺巷