搭乘福森號 走入感動的瞬間─揭開「Formosensis 福森號」的設計面紗

隨著車行前進，窗外的視野一步步變換著，即使隔著窗，寬敞而完整的視野設計，還是讓人不覺產生穿梭於自然山林，縱情於高山縱谷之間的錯覺。片刻，光線迤邐灑入，盎然綠意中依稀看到坐在車廂，映照在玻璃上的身影，一切恬靜而美好。

▲ 福森號車廂由檜木訂製打造，列車進站時即能聞到迷人香氣。(圖片來源／LION TRAVEL)

「這，就是我們當初設計『Formosensis 福森號』的初衷，希望能讓人與自然融合在一起。」「好立設計」設計師王曉莉說道。

時間來到三年多前，王曉莉說她剛接下委託，負責阿里山第二代木造車廂的外觀、內裝設計之際，只覺得一切都是緣分。「當時，同一年我們才剛以新式木構造的想法，完成嘉義市西區遊民收容所的再造，對於木都嘉義『兩個森林』的概念十分著迷。」

台灣檜木包含了紅檜與扁柏，紋理細緻而美麗，同時兼具濃郁香氣、耐濕、防腐又防蟲，屬於台灣特有管制出口的珍貴林木。而阿里山盛產檜木，從百年前蓊鬱密佈到現在，歷經時代的動盪，即使大量檜木曾運送到日本，譬如明治神宮的大鳥居，今日的嘉義還是保有「木都」美名，提起阿里山檜木，依然讓人神往、讚嘆。

▲ 寬敞的大面窗讓民眾可以盡覽山林風光。(圖片來源／LION TRAVEL)

如同穿梭在阿里山的自然移動車廂

「因此，深具歷史意義的林鐵，一開始即決定採全檜木的設計，福森號英文名Formosensis，即是取自紅檜學名：Chamaecyparis formosensis。」王曉莉說。只是木材的稀有珍貴性，在用量方面就是一大考量。

而車廂外觀的「枚板」關乎著福森號給人的第一印象，特別是需要考慮外在環境可能對木材所造成的影響，數量多少、厚薄都要詳加計算，關乎著成本。王曉莉解釋道，「內部車廂因為有溫度控制，至少不用承受颳風下雨，日後的維護相對單純許多。但，在車體的結構設計上，使用的枚板就不同了。」

▲ 車廂內部木作完成。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

所謂的「枚板」，意指可以呈現木頭特殊紋理的原木，年輪愈多，樹長得愈高、愈壯碩。她說，「希望能呈現木材的厚實感，讓人感受到屬於檜木奔放的生命力，因此需要有一定的厚度、寬度，同時還要詳加考慮到日後的維護保養，只能作最少的垂直分割。種種考慮下，我們捨棄了前一代列車9公分的尺寸，而採用40公分的枚板。」

王曉莉說，「幸好台南農林木業一直很有心，常年不間斷從日本買回曾經屬於台灣山林的檜木，這才有了大量的木料可以選擇。」最後，捨去所有主觀式的圖騰，褪去精工雕琢，福森號以簡潔而俐落的線條驚豔眾人。

配上165公分加大窗框的設計，以及黑色烤漆搭配林鐵經典紅色金屬窗台，整個凸顯出福森號給人沈穩而典雅的質感。更重要的是，與自然山林完美融合在一起的氛圍美感，尤其是穿梭在阿里山，就像許多人上山走步道，總有著和森林小火車不期而遇的驚喜。她，就想要加深這樣的印象和感動。

▲ 木板勾縫打樣。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

▲ 打造福森號的最大推手─張鶴齡建築師與王曉莉設計師。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

人與人之間的互動 與自然的完美融合

提到加大窗框的設計，王曉莉更是臉露微笑。「動手做福森號設計之前，我們特地搭乘中興號，從北門一路出發到奮起湖，想要親身感受這一路的變化。過程中，除了自然山林的變化，美麗視野所帶來的感動外，更讓人印象深刻的是，人與人之間的互動。爺爺帶著孫子，夫妻帶著孩子，不認識的人相互拍照聊天。」

王曉莉神情動容地繼續道，「以前學生時代曾因為畢業旅行到阿里山，但，那時只是像大多數的人一樣，選擇從祝山車站坐火車上山看日出。留在腦海裡的，是清晨出站時帶來的陣陣涼意，非常冷。可是那一趟從山下坐到山上感受卻是全然不同。」

人和人之間的互動，與自然的融合。「那不是很重要的事嗎？所以，坐在車廂內，我們也希望能讓人飽覽沿途風光，而且毫無遮蔽物，甚至是融入在地，親身感受美麗山林所帶來的一切。」加大的窗、貼心的設計，讓人不管是單獨或是雙人對坐，都能在車行過程中， 將豐富的視野變化、滿山綠意盡收眼底。

不僅如此，考慮到阿里山獨特的林相，光影交織之間的變化，以及一路向上攀升，進出隧道、盤旋蜿蜒的過程。王曉莉說，「我們特別聘請了專業的照明顧問，針對車廂內所有的燈具使用作規劃，尤其考慮到明暗之間的落差可能帶來的影響。」她強調，就是以乘車者的角度出發，以他們的觀點作為優先規劃營造的氛圍。

▲ 設計師王曉莉期待透過福森號的設計，讓人與自然融合在一起。(圖片來源／LION TRAVEL)

▲ 福森號移至嘉義鐵路車庫園區準備試車。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

▲ 福森號弧形天花板檜木排列方式。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

▲ 林鐵logo安裝前定位。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

透過光線 訴說車與山林的點點滴滴

「車廂的內部空間，順應車體結構畫出弧形穹頂，盡量利用每一寸空間，所有管線收到兩側，讓加大的開窗面積獲得最多的綠意、陽光和視景。同時，為了避免行進過程光線明暗之間的劇烈差異，除了使用間接光源外，也會在進出隧道前調整光線，讓人在最大程度上只感覺到些微的變化，整個空間是舒服、恬靜的。」

▲ 照明顧問隨車調光設定。(圖片來源／張鶴齡建築師事務所、好立設計)

另外，進出福森號之間，光源也會隨之調整變化。「希望給每位乘客帶來尊榮的感覺。」她強調，燈光的投射會在乘客上車的瞬間，部分集中在穹頂取自嘉義老房子，佈滿當時人歲月痕跡的老檜木上。這麼一來，與周遭所使用的木材，從弧形天花板、地板、牆面、桌板與座椅扶手等，檜木的色澤呈現明顯的差異，更重要的是，感動瞬間的氛圍呈現。

「使用的人不同，檜木呈現出的狀態，也像是在述說著『木都』與百年來流轉於阿里山點滴的故事。」王曉莉輕聲說道，事實上在從設計福森號開始，每一次的接觸，都像是開啟了她對阿里山更寬闊深邃的認識。

「跨越了三個氣候帶，涵蓋了15 度的溫差，可以是日出、可以是雲海，同時是山林探索，也可以是原民文化，林業鐵路見證一百多年來產業與工業的更迭，而阿里山的生態系，亦蘊涵了這數百萬年前形成的，島嶼無法盡述的多樣內涵。」一切，至今回想起來都令她醉心不已。

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