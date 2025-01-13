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全台「雲海露營地」推薦TOP6！最熱門的露營區、最美麗的飄浮雲海，大自然的驚喜等你開啟

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/IG@chooooongss、IG@chien0317
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露營早已是現代人舒緩工作壓力，親近大自然最愛的活動之一。一年四季各有不同的露營感受，雲海的季節是大家最愛的露營季節，因為沒有夏天的炎熱又能避免蚊蟲的侵擾，而且像大海一樣波濤起伏的雲海，好像更增添了幾分神秘，因為你永遠不知道雲海會帶來甚麼驚喜，是七彩的琉璃光、奔流的雲瀑又或是一彎美麗的彩虹。每年11-3月是觀賞雲海最佳時節，大片雲霧繚繞山巒，隨時間推移幻化出不同的迷人風景，做好露營的準備了嗎？全台雲海露營地推薦，帶你一起打開大自然的驚喜盲盒。

全台露營｜精選全台 TOP6 雲海露營區

新竹｜觀星賞月露營區

全台露營｜全台雲海露營地推薦 TOP6，最熱門的露營區、最美麗的飄浮雲海，大自然的驚喜等你開啟。

圖片來源/IG@sueleia007
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觀星賞月露營區位於新竹尖石鄉馬胎部落制高點，氣溫宜人、視野遼闊，天氣好時可遠眺台北盆地與海景，夜景媲美日本函館。營區設備齊全，衛浴乾淨，並設有休憩區、烤肉區、兒童遊樂區。主要分為合掌屋、童話哈比屋、玻璃觀星屋、草皮區、絢麗觀景區，拎包入住的懶人露營或自備搭棚皆可，夜晚星空伴眠，清晨雲海環繞。

圖片來源/IG@jessy__1017
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營區資訊

地址：新竹尖石鄉義興村9鄰馬胎168-5號

電話：0915-028-649

南投｜山林好蒔光露營區

全台露營｜全台雲海露營地推薦 TOP6，最熱門的露營區、最美麗的飄浮雲海，大自然的驚喜等你開啟。

圖片來源/IG@lynnnnn_1009
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位於南投仁愛鄉的山林好蒔光露營區，鄰近清境農場與奧萬大，海拔約 1300 公尺，路程平緩易達。這裡原為茶園改建，面對廣闊合歡山景，秋冬可見雲海流淌，春天更有營主親手栽種的櫻花綻放。營區只有 16 帳位，雖小但設施完善，尤其適合喜愛寧靜氛圍的露友。

圖片來源/山林好蒔光
圖片來源/山林好蒔光

營區資訊

地址：南投縣仁愛鄉高峰巷70附1號

電話：0918-575-357

新竹｜山的那一邊露營區

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圖片來源/IG@chooooongss
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山的那一邊露營區坐落於五峰鄉白蘭部落高海拔山谷，得天獨厚的地理位置讓你有機會看雲海、星光、彩虹相伴，櫻花季時群山粉紅綻放更是夢幻。營主一家相當貼心，階梯式營地每層都設有浴廁、開飲機、冰箱，而且縮減帳數只為給露友更大空間。營本部還能現做義式手工 pizza，或參加披薩 DIY，難怪總是一位難求。

營區資訊

地址：新竹縣五峰鄉桃山村18鄰311-37號

電話：0976-007-016

新竹｜梅山頂景觀露營區

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圖片來源/IG@yvette.1205
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梅山頂景觀露營區海拔約 1200 公尺，幾乎每區都能眺望五指山，360 度零死角美景從日到夜都驚艷。營區呈梯田式規劃，分為九區，可容納每區 5～10 帳；最高的 VIP 區還能包場。不想搭帳的話，營本部備有民宿可入住。一年四季景緻各有千秋，雲海、火燒雲、琉璃光或雲霧迷繞，總能帶給人不同驚喜。

營區資訊

地址：新竹縣五峰鄉竹林村羅山24-10號

電話：0937-030737

新竹｜B612夕淞度日露營區

全台露營｜全台雲海露營地推薦 TOP6，最熱門的露營區、最美麗的飄浮雲海，大自然的驚喜等你開啟。

圖片來源/IG@parksun_0419
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坐落新竹五峰的夕淞度日露營區，以小王子的星球命名，也象徵在夕陽與霧淞中輕鬆度日。營區位數不多，各區彼此獨立互不干擾，種滿花草與可愛動物，能更貼近大自然。這裡的雲海彷彿突然在山林中出現，壯觀景色讓人心胸豁然開朗。想體驗如此美好，不妨來一探究竟。

營區資訊

地址：新竹縣五峰鄉竹林村1鄰羅山24-22號

電話：0933-793-714

苗栗｜司馬限雲端露營區

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圖片來源/IG@chien0317
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司馬限雲端露營區坐落在苗栗泰安鄉司馬限部落，是露營人心中看雲海的聖地。海拔 1200 公尺的梯田式營位，每區幾乎有獨立衛浴，小賣部提供隨時物資補給。層層雲海宛如在腳下流動，無論是藍天、陽光、四季櫻花或螢火蟲，都能給你不同奢華美景。

營區資訊

地址：苗栗縣泰安鄉司馬限5鄰20號

電話：0930-697-528

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