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台南晶英推「晶蛇迎新春」住房 贈送永續環保好禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南晶英飯店除夕至初三推出「晶蛇迎新春」住房專案。照片／業者提供
台南晶英飯店除夕至初三推出「晶蛇迎新春」住房專案。照片／業者提供

農曆新年的假期長達九天，全台玩透透正是時候。台南晶英飯店除夕至初三推出「晶蛇迎新春」住房專案，兩人成行每人最低5,650元起，透過官網預訂指定房型並輸入指定優惠碼，再享第三人免費入住。

新春期間飯店也精心規劃年味濃厚的活動，包含舞龍舞獅迎新春、春聯蓋章拓印與畫糖職人互動表演，旅人可親手DIY帶回祥獅獻瑞圖騰對聯或體驗華人傳統民俗技藝的魅力，迎接福氣滿滿的金蛇年。

業者指出，府城走春人潮旺，熱門小吃街區與觀光景點皆是萬人空巷，座落於市中心的台南晶英酒店年節住房專案更是成為旅人熱門選擇，今年推出的「晶蛇迎新春」專案，每房皆可任選一項獨家贈禮。

選項包括孩童最愛的萌趣泰迪熊絨毛玩偶、或是飯店攜手在地知名廣富號帆布行聯名的「永續島嶼提袋」，這款輕巧折疊購物袋以多巴胺繽紛配色設計，兼具藝術感與實用性，既可作為收納袋也能直接當外出包使用，入住期間至一樓外賣中心選購享手工麵包7折與年節造型甜點8折，官網訂房加購高鐵再享車票85折優惠。

台南晶英年節尊寵禮遇不僅於此，凡預訂22坪府城套房或是行政樓層套房以上房型的旅客，加碼選項是飯店傾力打造、甫榮獲2024法國新奢華香氛大賽冠軍的〈南島花語〉精裝禮盒，依指定房型附贈藤竹擴香瓶或是空間噴霧罐組合，包裝設計亦展現環保理念，盒裝採用廢木材與植物纖維再製的綠色材料，經高溫高壓工藝處理，具備高密度且優異穩定性，獨特的盒蓋設計更增添趣味，可依喜愛挑選簡約素雅風或是拼圖玩樂版，不僅延續資源生命周期，更賦予這款香氛禮盒深刻的永續價值。

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