山友們開揪！日月潭「必訪熱門步道」重新開放　最佳視角一覽「日出雲海、日月潭全景」

山友歡呼！日月潭「貓囒山步道」經歷颱風後修整，終於宣布自即日起重新開放，能夠再度走訪日出雲海的絕佳寶地，目前已有不少人開始揪團準備朝聖步道的新面貌。

圖／日月潭國家風景區管理處粉絲專頁

2025山友揪爬！眺望日月潭全景的熱門勝地「貓囒山步道」因颱風影響關閉整修，日前終於正式開放，除了步道修復外，公廁也有所更新，值得山友們再訪一探究竟。

「貓囒山步道」全長約4.6公里，不僅是內行人觀賞日月潭全景的風水寶地，還能欣賞日出雲海，登頂遠眺九份二山和集集大山，以及滿山遍谷的紅茶園，吸引許多人朝聖遊訪。

值得注意的是，柏油路段設有角錐警示，前往時還需多加留意。

圖／日月潭國家風景區管理處粉絲專頁