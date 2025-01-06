迎新春！香港航空限時「機票85折」優惠 台北台中都適用

你可曾想過，一趟嘉義美食之旅除了品嚐在地小吃，還能順道拜訪被賦予新生命的老宅？今天就帶大家來個「不務正業」的嘉義老宅巡禮：從曾是台灣時報的報社大樓享用早午餐、到印刷廠變身的咖啡廳吃玉米慕斯霜淇淋，最後再到西裝店改建的餐廳享用咖哩糰子套餐，一路走訪舊時風華與新創意激盪的絕妙組合！

2025-01-05 11:00