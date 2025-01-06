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迎新春！香港航空限時「機票85折」優惠 台北台中都適用
【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接嶄新的一年，還有即將來臨的春節假期，已經做好出國計畫了嗎？香港航空2025年新春促銷優惠來了，只要透過官網預定台北、台中出發機票，並在促銷代碼處輸入優惠碼：2025HXTW，即享機票15%優惠！
香港航空2025新春優惠活動日期：01/1～01/15；旅行日期：01/07～06/30，熱門航線包括香港、大陸（北京、重慶、成都、上海、杭州、南京、海口、三亞）；日本（東京、大阪、福岡、熊本、鹿兒島、沖繩、札幌、名古屋）；越南峴港、加拿大溫哥華、澳洲黃金海岸、韓國首爾、泰國（曼谷、普吉島、清邁）、印尼峇里島，統統都有！
不管是想要探親訪友，或飛往溫暖的南半球、避冬，或是預定美好的春季賞花遊程，各大熱門航線同享優惠！「香港航空」官網訂位（該活動受有關條款及細則約束）。
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