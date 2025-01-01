江蕙門票怎麼買？家有長者看這裡！這樣登記「不怕分開坐」

相隔10年，江蕙以全新之姿重回她熱愛的舞台，帶著「2025 江蕙演唱會」回歸，首輪將於7月11日至26日在高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場，北高雙蛋一共20場。

江蕙暌違多年再戰舞台，承載全民期待，此次演唱會團隊將打造前所未有的音樂饗宴，藉由演出訴說她的音樂故事，並傳遞無限幸福與感動。二姐江蕙擁有許多膾炙人口的經典歌曲，她歌唱人生的百態，在失意與孤獨之時，適時地給予溫柔的一擊，讓歌迷從中獲得正能量與希望，2025的夏日，和江蕙一同踏著溫暖又堅定的步伐，走進她的音樂世界。

為杜絕黃牛，也讓歌迷能夠在沒有時間壓力下參與活動，「2025 江蕙演唱會」採「實名登記抽選制」，以登記該場次該票價的登記人數進行配對抽選，每位會員最多可任選3個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇，由每場次的最高票價開始抽籤配對。抽籤售票流程將分為「第一次登記抽籤」、「第二次抽籤」共兩階段。

江蕙有許多長輩歌迷，主辦單位寬宏藝術貼心採「每筆訂單每位會員最多可登記4張票（意即同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」​作為代表）」，可避免一家人座位分開坐、分場中籤或單人中籤的狀況。以1位入場會員姓名作代表登記和證件查驗，能方便地替長輩進行登記作業，入場亦能縮短長輩們排隊驗證件的等待時間，加快入座速度。

需特別注意的是票券持有人須隨該筆訂單之訂票人（即票券上姓名者）一同進場，訂票人先行遵照相關作業程序完成購票、取票事宜，並依照入場規定攜帶足以證明訂購人本人身分之有效證件正本（需有照片，如身分證、健保卡、駕照、護照、虛擬健保卡等），以免影響入場權益。相關細節可至寬宏售票系統(kham.com.tw)詳讀實名制登記流程與注意事項。