寶可夢迷好嗨！ 全台最大「10米卡比獸」即將出沒 「2025台灣燈會」打造寶可夢造景

睽違9年重返桃園的「2025台灣燈會」，預計於2025年2月12日至23日舉行，這回以「光聚千塘串桃園」為主題，目前已得知將有巨型10公尺卡比獸躺在中壢青塘園，後續還會有6公尺高皮卡丘，一同打造成巨型寶可夢集換式卡牌場景，讓寶可夢迷好期待！

圖／翻攝桃園市長張善政臉書

桃園市長張善政日前在臉書發文「寶可夢訓練家注意！全台最大卡比獸即將出沒2025台灣燈會」，文中提及「睽違9年重回桃園的台灣燈會，明年2月12日即將登場，除了機捷A18站的主燈區，市府也在A19站周邊打造光的遊戲場五大燈區，大小朋友都喜愛的寶可夢也會化身燈件與大家互動，像是圓滾滾又瞇瞇眼的超萌卡比獸，就會以10米高的巨型樣貌，躺臥在青塘園中。」

同時指出，除了寶可夢， 「光的遊戲場」也融入馬戲團、桃園客家、閩南、新住民、埤塘、水圳景觀及農村再生等多元文化特色，五大燈區將會在明年2月7日搶先試營運，歡迎全國朋友一起來桃園賞燈遊玩。

圖／翻攝桃園市長張善政臉書

觀旅局表示，「2025台灣燈會」邀請到大人小孩都喜歡的全球知名IP「寶可夢」，將在青塘園草坪上搬進巨型「卡比獸」、「皮卡丘」，布置成巨大化的「寶可夢集換式卡牌」。並且，規劃兩大展區，展出超過300件以上作品，其中A18「主燈展演場」以抽象概念結合創新科技；而A19「光的遊戲場」則以親子與遊戲為主題，包含周邊的「活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國、福光滿意讚」5大燈區，值得期待。