好市多新年優惠來了 好多金明起實體賣場折抵無上限

美式賣場好市多（Costco）寵愛會員，在2025年開年就獻上年節優惠，推出特別優惠活動，數百件商品件件優惠都讓會員有感，像黑晶爐立馬省400元；LG 75吋4K顯示器折扣10,800元，65吋QLED顯示器19,999元，飛利浦的氣炸鍋5,200元有找，離子空氣清淨除濕機免萬元。另提醒會員，持有好市多富邦聯名卡享好市多實體賣場消費2%回饋的好多金好康，從2025年1月1日至2025年2月28日，開放實體賣場消費折抵，沒有上限。

年味越來越濃厚，恰逢歲末年終尾牙旺季，也是民眾採買年貨除舊布新的最佳時機，好市多為會員準備不同的優惠驚喜。包括追劇必備的網紅鱈魚起司條，補氣也補身的滴雞精，想要更養身人參雞湯只要639元。正為年菜傷腦筋的會員，好市多也為準備各式生鮮冷凍食材，像無骨牛小排火鍋片每公斤優惠150元；明蝦每公斤優惠200元；另外還有紹興醉雞腿、萬巒豬腳，私房東坡肉等等各樣年菜。

除舊布新也推電器優惠，LG 75吋4K顯示器折扣10,800元，小一點的65吋QLED顯示器19,999元，飛利浦的氣炸鍋5,200元有找，遇上多雨潮濕的冬天，換一台自動除菌的離子空氣清淨除濕機不用萬元，IH炊飯電子鍋煮直接便宜2,000元。

春節假期將近，不論是除舊布新，還是採買年貨和伴手禮，甚至是置辦尾牙獎品，直接進趟賣場感受購物樂趣，好市多提醒，趁著1月1日到2月28日開放好多金折抵實體賣場消費，使用好多金可讓會員們省荷包過新年。