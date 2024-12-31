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2大外送平台配合跨年交通管制 停止外送時間區域出爐

中央社／ 台北31日電
迎接2025跨年夜，2大外送平台配合各縣市交通管制，暫停外送時間與區域出爐。圖／聯合報系資料照片
迎接2025跨年夜，2大外送平台配合各縣市交通管制，暫停外送時間與區域出爐。圖／聯合報系資料照片

迎接2025跨年夜，2大外送平台配合各縣市交通管制，暫停外送時間與區域出爐，foodpanda針對台北、高雄管制區域晚間6時起停止外送；Uber Eats則對台北、新竹、宜蘭、台中、高雄、花蓮6縣市管制區域調整外送時間。

配合跨年各縣市交通管制，2大外送平台UberEats、foodpanda調整外送營業時間與區域。

foodpanda表示，台北跨年管制時間為今天晚間6時至1月1日凌晨3時，暫停外送服務範圍為市政府公告的第3階段交通管制範圍；高雄則預計在今天下午2時至1月1日凌晨3時，暫停外送服務範圍為夢時代周邊的政府公告管制範圍。

Uber Eats指出，今天為配合跨年晚會交通管制，台北、新竹、宜蘭、台中、高雄、花蓮等縣市消費者可點餐時間將提前半小時，至交管結束暫停交通管制區域的外送服務，外帶自取則照常營運，平台將於各地交通管制結束後恢復正常營運。

Uber Eats針對台北依照管制區域不同，從今天晚間6時30分起至1月1日凌晨3時止分3階段暫停外送服務，台中則在今天早上7時30分至1月1日凌晨2時止，新竹則分為2階段，從今天1時30分至1月1日零時30分止。

宜蘭自今天晚間7時30分起至1月1日凌晨2時，高雄分為2階段，從今天下午2時30分至1月1日1時30分止，花蓮為今天下午4時30分至1月1日零時30分。

Uber搭車方面，Uber表示，將正常提供服務，但因應跨年人潮眾多，為了避免造成上下車地點交通阻塞，建議用戶盡量減少使用「預約搭乘」功能，直接透過App即時叫車。

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