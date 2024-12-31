跨年倒數看煙火！新北市即時影像與你線上迎新年

【旅奇傳媒/編輯部整理】2025年即將到來，新北市政府為迎接嶄新的一年，將在淡水河畔施放長達13分14秒的跨年煙火秀，也是全台最早迎接2025年的跨年煙火。新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，除了邀請民眾實地感受煙火魅力外，也特別規劃透過「新北旅客 New Taipei Tour」YouTube 頻道的 4K 即時影像，讓無法親臨現場的民眾也能線上共享璀璨時刻。由市府文化局及高灘地工程管理處主辦的2025年跨年煙火，將在淡水八里之間的河域施放超過3萬發煙火，不僅數量創下歷年新高，更特別準備了獨家音樂搭配四大色系的煙火，完美呈現新北的自然與人文之美。

透過淡水漁人碼頭的 4K 即時影像，民眾不用擔心人潮擁擠，在家也能享受高畫質直播的跨年煙火。此外，位於中和的烘爐地南山福德宮，不僅擁有媲美函館的百萬夜景，更是觀賞台北101跨年煙火的絕佳位置。想要親臨現場感受跨年氛圍的民眾，特別推薦淡水端的漁人碼頭活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭及淡水金色水岸；八里端則有十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園等最佳觀賞點。

▲淡水漁人碼頭是新北市著名觀光景點。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

自2022年7月首支淡水漁人碼頭即時影像上線以來，新北市觀光旅遊局陸續在中和烘爐地、九份及十分瀑布等熱門景點架設即時影像。截至目前，YouTube 頻道已累積超過200萬次觀看次數，總觀看時數達15萬小時，成功吸引海內外旅客目光。

新北市觀光旅遊局提醒，跨年活動當天將於20:25開始施放煙火，歡迎提前規劃行程，無論是實地觀賞或線上收看，都能共同見證這場精彩的視覺饗宴。更多活動相關資訊請上「閃耀新北1314跨河煙火」官方網站或「新北市觀光旅遊網」查詢。

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