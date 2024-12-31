全世界最大的海上圖書館來台！ 鼓山「Doulos Hope 望僕號」高雄港8號碼頭登場 一起登船買書/喝咖啡/吃冰淇淋吧

相隔10年，全世界最大的海上圖書館 Doulos Hope「望僕號」終於重返高雄，並於高雄港8號碼頭登場，這次一樣帶來世界各地的豐富書籍，還附設海上咖啡店可以品嚐美食點心，如何登船？價格多少？今天這篇就一次報給你知。

最新資訊

2025/1/5 下午13:30~17:00

望僕號「積木挑戰賽」，每票1000元可供3人組隊使用。

預約方式

這次的「望僕號」登船需要先上網預約門票，也就是登入GBA Ships的網站訂購日期與時段，需要準備身分證、姓名、電子郵件資料，不用先付款，到了現場再出示寄送到你E-mail的QR Code並支付現金即可。

接著選定日期、時間與人數，免票的6歲以下的小朋友與65歲以上的長輩也需要預約哦！

之後輸入個人資料與信箱，即可完成，記得不用付款，現場再付即可。順帶一提，登船需要輸入身分證字號或護照號碼，詢問官方得知為港務局規定要實名制哦！

最後去查看電子郵件，有收到QR Code就成功了，現場上下船時都要拿給工作人員掃。

交通資訊

「望僕號」位於高雄市鼓山區，高雄港8號碼頭的位置，無法直接開車或騎車抵達，建議可以搭乘輕軌至「駁二大義站」下車，通過大港橋後左轉通過倉庫旁道路即可抵達，大約步行500公尺(7分鐘)的距離。

登船驗票

「望僕號」登船需要先上網預約門票，現場出示你E-mail的QR Code掃碼並支付現金50元即可。

沒有預約的朋友也可以現場登記，操作的流程和網路預約是一樣的，但就得一步一步操作，會有工作人員協助，但因為會花時間，且人多的時候可能就得等待，所以建議還是提前預約起來。

門票會附上一張20元的商品抵用券，可以在船上使用。

望僕號 Doulos Hope

「望僕號」是由德國非營利慈善組織「好書共享」協會（GBA Ships）所營運的全球最大海上移動書展。這艘書展船攜帶著來自世界各地的數十萬冊書籍，並將超過2000種主題多樣的書籍帶到不同港口城市。書籍涵蓋的範疇極為廣泛，包括科學、醫學、藝術、語言、信仰、興趣、烹飪、運動等，宛如一座漂浮在海上的圖書館，為全球各地的讀者帶來知識和啟發。

這次有為期三週的停船時間，每週二公休，每天下午1點就開放登船，今天由於要上班的關係，僅能晚上前往，結果反而看到夜間點燈版的望僕號，感覺也是挺美的。

一旁免登船販售週邊商品的區域。

船上的螢幕寫著高雄的相關訊息。

登船後有專人引導，需要再直接上至3樓的「海上圖書館」也就是要爬三層樓梯，行動不便者請斟酌前往哦！

海上圖書館 HOPE Bookstore

一上樓即為「海上圖書館」，可以先在前方拍照打卡再開始逛，圖書館為開放式室內空間，所以是會吹到海風的。

書籍以英文為主，有許多繪本，以及廣為人知的迪士尼、漫威電影主題，所以小朋友應該會很喜歡。

船上也有販售「望僕號」專屬紀念品，有鑰匙圈、馬克杯、帽子、筆等，質感很不錯，推薦可以收。

價格有表單可以看，25UNITS等於20元新台幣，逛了一圈發現大部份的書籍商品都落在100UNITS，也就是80元左右，還是挺實惠的。

書店結帳可以使用現金及信用卡，現金為新台幣支付，還會免費附贈紙袋哦！

船上咖啡店 HOPE Cafe

逛完書店後會依照動線來到「船上咖啡店」，這邊就是較為通風的空間，設有座位也可以欣賞海景，一旁也有廁所可以使用。

咖啡店也有會講中文的志工，看不懂的話問就對了。

菜單給大家參考，霜淇淋為30元(巧克力、香草、綜合口味)、爆米花35元、水、軟性飲料、果汁25元、美式咖啡50元、拿鐵、卡布奇諾、熱巧克力80元，基本上都不貴。

霜淇淋聽店員說必吃，確實蠻好吃的，爆米花蠻大一份，口味為鹹口味，拿鐵也是香醇濃郁，推薦都可以試試看。

一邊品嚐美食，一邊在船上欣賞高雄市夜景真的非常享受，就是晚上海風不小，溫度低了點。

特別注意

▌建議提前線上預約以節省等候時間，6歲以下兒童及65歲以上長者免費，但仍需預約。

▌走過大港橋後連通8號碼頭道路整修中，需從「SukiNa lsland | 3號島 鹽埕-港區Holo」旁走道前往。

▌船上無法攜帶寵物，也沒有無障礙設施，不適合輪椅族前往，需爬三層樓樓梯，行動不便者請斟酌前往。

▌20元商品抵用券僅能用在書店商品折抵，無法用在咖啡店消費折抵，可以多張疊加使用。

▌船上咖啡店營業時間至晚上8點，書店營業時間至8點半。

▌書店結帳可以使用現金及信用卡，登船門票與咖啡店僅能使用現金。(新台幣支付)

▌船上皆有會講中文的志工，有什麼問題都可以詢問。

個人覺得這次「望僕號」的內容也相當豐富，50元的門票絕對超值，特別是6歲以下兒童及65歲以上長者免費，就很適合帶小朋友或長輩登船，帶點書籍或紀念品就很開心，最後再吃個冰淇淋喝杯咖啡，之後再搭輕軌到真愛碼頭欣賞魷魚遊戲2的裝置藝術展覽，絕對是今冬最獨特的港區旅行體驗，船上的志工們服務也相當親切，有什麼問題都可以跟他們詢問哦！

Doulos Hope 望僕號

｜登船地點｜高雄港8號碼頭(看地圖)

｜活動日期｜2024年12月18日至2025年1月12日

｜營業時間｜13:00～20:30(每週二公休)

｜交通轉乘｜輕軌「駁二大義站」步行500公尺(7分鐘)

｜預約登船｜Doulos Hope預約網址

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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