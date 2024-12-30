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全台跨年大咖一次看！這縣市靠韓團「異軍突起」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
SANDARA PARK首次在台灣跨年。圖／摘自IG
SANDARA PARK首次在台灣跨年。圖／摘自IG

2024年即將結束，全台各地瘋跨年演唱會，拚卡司也拚人氣。今年韓星成為各大縣市的吸睛王牌，從北到南共6縣市都請到韓星助陣，就算沒辦法請到整團偶像，也要靠高人氣成員嗨翻全場。

台北市今年的「臺北最High新年城-2025跨年活動」請來南韓女團Apink，雖然少了恩地，但已經足夠令粉絲開心。加上獨家的梁詠琪、Energy，還有啦啦隊女神李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties小龍女」，主打青春活力吸引年輕族群。

今年新北市異軍突起，大手筆找來Super Junior子團體L.S.S.(利特、神童、始源)，在漁人碼頭的音樂晚會擔任壓軸卡司。同場還有宇宙人、U:NUS等歌手，屆時可能整場都是SJ的寶藍色手燈，畢竟難得能與偶像一起迎接新年。

桃園跨年則在高鐵站前廣場舉辦「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」，邀請韓國人氣歌手姜丹尼爾與韓團DAYCHILD，展現不輸給雙北的偶像氣勢。

台中水湳中央公園找來MAMAMOO的成員輝人，加上玖壹壹、五堅情、告五人、高爾宣等流行歌手組合，希望延續去年的高人氣。

近年認真經營耶誕到跨年演出活動的台南也有王牌，「2025台南好YOUNG跨年晚會」請到2PM的李俊昊、日本女子團體@onefive，有望帶動日韓民眾來台追星。同場還有動力火車、艾怡良等18組藝人輪番上陣，陪伴大家迎接新年。

高雄主打金曲組合，以歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩做為最大亮點，搭配韓國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK首次登上台灣跨年舞台，力拚成為全台參與人次最多的跨年活動。

其他縣市雖然沒有「外星人」加持，但也都盡力祭出最強的在地歌手，包括新竹、屏東、宜蘭、花蓮和台東，同樣各自有不同規模的跨年晚會，讓粉絲們一路到2025年都不寂寞。

李俊昊將在台南陪粉絲跨年。圖／摘自IG
李俊昊將在台南陪粉絲跨年。圖／摘自IG
梁詠琪跨年演出獻給台北。圖／摘自IG
梁詠琪跨年演出獻給台北。圖／摘自IG
Apink來台跨年少了恩地。圖／摘自IG
Apink來台跨年少了恩地。圖／摘自IG
Apink來台跨年少了恩地。圖／摘自IG
Apink來台跨年少了恩地。圖／摘自IG
輝人在台中跨年。圖／希林國際提供
輝人在台中跨年。圖／希林國際提供
輝人在台中跨年。圖／希林國際提供
輝人在台中跨年。圖／希林國際提供

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