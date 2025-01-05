老宅一日遊！5家老宅改造的美食推薦 在報社吃早餐、印刷廠享下午茶，還能在西裝店吃咖哩？

你可曾想過，一趟嘉義美食之旅除了品嚐在地小吃，還能順道拜訪被賦予新生命的老宅？今天就帶大家來個「不務正業」的嘉義老宅巡禮：從曾是台灣時報的報社大樓享用早午餐、到印刷廠變身的咖啡廳吃玉米慕斯霜淇淋，最後再到西裝店改建的餐廳享用咖哩糰子套餐，一路走訪舊時風華與新創意激盪的絕妙組合！

嘉義美食｜綠洲早午餐（Oasis Brunch）

綠洲早午餐（Oasis Brunch）｜在台灣時報吃早午餐

第一站先到綠洲早午餐報到。這棟老屋前身為台灣時報報社，走進店內就能感受到原有的報社空間感與結構。牆面與裝潢處處留著老建築的痕跡，挑高設計裡灑落的陽光，為整座老宅增添溫暖氛圍。

圖 / ReadyGo

這裡的早午餐份量驚人，其中「味噌醬烤雞腿」是人氣招牌，兩隻大雞腿以醬汁醃製後，烤得金黃多汁，味噌微甜醇香，一口接一口超滿足。若想一次享受更多口味，也可嘗試「大豐盛早餐盤」（$270），內含五花培根、德式脆腸、雞腿排與滑蛋等澎湃組合，保證活力滿分！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：600嘉義市東區蘭井街161號

電話：0912-485-536

營業時間：星期四公休，其他日 09:00–17:00

嘉義美食｜Koffee Suika 西瓜珈琲

Koffee Suika 西瓜珈琲｜古早米店翻新而成的特色咖啡館

早午餐後當然要來杯咖啡解膩。隱身小巷的「西瓜珈琲」前身是一家米店，如今搖身成為日系風情的咖啡外帶店。保留老屋斑駁門面與木質招牌，帶著濃濃懷舊味道，也融入了店主的巧思。

圖 / ReadyGo

店內沒有內用座位，只能外帶，但門口的日式長凳與老街景緻，無論怎麼拍都頗有風味。最受歡迎的「西瓜咖啡」將香濃咖啡與西瓜雪酪結合，初聽很跳Tone，喝起來卻意外清爽順口，特別適合嘉義的炎熱天氣。想體驗不一樣的咖啡口感，千萬別錯過。

店家資訊

地址：600嘉義市西區北榮街141號

營業時間：星期四、五公休，其他日 11:00–17:00

嘉義景點｜嘉義製材所

嘉義製材所｜日式建築老屋巡禮

吃飽後來到「嘉義製材所」，雖然不以美食為主，但整座園區保存了濃厚日式風情，包括木造建築、鐵道文化以及森林鐵路歷史介紹。放慢腳步，感受林木清香與園區的寧靜氛圍。

圖 / 阿里山林鐵及文化資產管理處

不定期會舉辦文創市集，販售手作、藝術品與在地小吃。若幸運遇到市集，瞬間就會失心瘋想帶回所有好物！有空也可跟著導覽，更深入體會嘉義林業發展與老屋修復過程。

店家資訊

地址：600嘉義市東區林森西路4號（阿里山林業村）

營業時間：星期一、二公休，其他日 09:00–17:00

嘉義美食｜Hermit & Co

Hermit & Co｜在印刷廠裡品嚐玉米慕斯霜淇淋

在嘉義製材所散步後，可到 Hermit & Co 享用下午茶。前身是印刷廠的老屋，如今卻瀰漫咖啡和烘焙甜點的香氣，一、二樓都保有老木造結構，看似古老卻又有時尚感。

圖/ ReadyGo

這裡最具巧思的甜點是「玉米慕斯霜淇淋」，鹹甜交融的口感，加上微苦甜焦糖風味，叫人欲罷不能。想要更沉浸在復古氛圍，建議到二樓空間體驗百年木造的洗禮。不過要留意二樓有400元的低消規定，想輕鬆喝杯茶或點甜點都可以，享受靜謐優雅的老宅時光。

圖/ ReadyGo

店家資訊

地址：600嘉義市東區成仁街209號

營業時間：星期四公休，其他日 11:00–18:00

（2樓座位區有400元低消，可先預約）

嘉義美食｜新華美西裝社

新華美西裝社｜被糰子以及咖喱飯耽誤的西裝店

最後壓軸，來點帶飽足感的餐點。新華美西裝社的前身是正牌西裝店，內部保留大批裁縫機、古董西裝與價目表，加上日式塌塌米座位區，充滿昭和懷舊氛圍。

圖 / ReadyGo

以糰子為主打，推出多款甜鹹口味；若想一次解決正餐，可選「咖哩糰子套餐」（$370）或「華美昭和咖哩套餐」（$320），濃郁微辣咖哩醬超級下飯。驚喜的是，餐後還能點份甜糰子或鬆餅，飽足度爆棚。座位雖不多，但環境舒適，讓你暫時遠離塵囂，品味懷舊時光。

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：600嘉義市東區成仁街80號

電話：0919-359-158

營業時間：每日 11:00–17:30

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