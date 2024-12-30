快訊

距退休還有5年…60歲爸爸失業靠資遣費度日 網提醒：補助可領9個月

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

首波預約已全滿！ 桃園新景點「水の秘密基地」太搶手 明年1／15登記2月梯次快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／桃園市政府水務局
圖／桃園市政府水務局

桃園最新景點「水の秘密基地」的神秘面紗，終於要對外開放了！最新上線的導覽線上預約系統已於12月27日的上午10點開放民眾預約，不到半天時間，三天共6梯次的預約皆已被搶空。下一回開放預約時間為2025年1月15日上午10點，想參與的民眾快快筆記下來。

圖／桃園市政府水務局
圖／桃園市政府水務局

媲美日本東京地下宮殿的大樹林地下式滯洪池，「水の秘密基地」結合水景與地景，成為桃園最新的熱門景點，自導覽線上預約系統已於27日，開放明年首波場次，分別是1月9日、1月16日和1月23日，一日推出上午10點、11點兩梯次，每回活動約50分鐘採自主導覽，共6場次，報名成功的民眾需準備身分核對證件（如身分證、健保卡、駕照等），於活動開場前報到集合。

沒有報名成功的人別氣餒，「水の秘密基地」導覽線上預約系統，當月的活動場次於前一個月的15日開放預約，也就是下一回明年2月份的預約場次，將於2025年1月15日上午10點開放，每梯次報名人數上限為30人，且每位報名者最多可報名一位參加者，具體開放時間可關注桃園市政府水務局粉專公告。

圖／桃園市政府水務局
圖／桃園市政府水務局

編輯推薦

相關新聞

首波預約已全滿！ 桃園新景點「水の秘密基地」太搶手 明年1／15登記2月梯次快筆記

首波預約已全滿！ 桃園新景點「水の秘密基地」太搶手 明年1／15登記2月梯次快筆記

2025跨年資訊總整理！全台藝人卡司、煙火秀派對全都搜

今年跨年還沒想去哪度過嗎？以下為大家整理從北到南、再從南到東的各地跨年晚會資訊，藝人卡司、煙火秀表演通通包含在內！讓你能依照喜歡的歌手、樂團挑選跨年的最佳去處！

2025「高鐵票+飯店」超甜優惠價來啦！台灣自由行必看的高鐵假期攻略教你飯店怎麼選

今天要來分享CP值超高的台灣自由行攻略！AsiaYo 貼心的幫你整理 8 間出發高鐵假期必住的台灣高鐵住宿推薦，每一間都方便往返高鐵台北站/台中站/台南站/左營站，而且可以用超值價格一次買到來回高鐵票+飯店！你想好要去哪個城市旅遊了嗎？跟著這篇攻略看下去，就能知道台灣有哪些必打卡的景點啦！

期間限定！長榮航空Hello Kitty「粉萌機」快閃 鐵粉必衝這條航線

【旅奇傳媒/編輯部報導】熱愛 Hello Kitty 的粉絲們看過來！長榮航空日前全新亮相的「粉萌機」好評不斷，因此為了滿足南部鄉親的期待，2025/01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

IKEA主題飯店再+1！全新徠旅中壢試營運 每房2,299元起

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，再度推出新店迎客。這間「新店」是福容的起家厝「福容大飯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。