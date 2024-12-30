首波預約已全滿！ 桃園新景點「水の秘密基地」太搶手 明年1／15登記2月梯次快筆記
桃園最新景點「水の秘密基地」的神秘面紗，終於要對外開放了！最新上線的導覽線上預約系統已於12月27日的上午10點開放民眾預約，不到半天時間，三天共6梯次的預約皆已被搶空。下一回開放預約時間為2025年1月15日上午10點，想參與的民眾快快筆記下來。
媲美日本東京地下宮殿的大樹林地下式滯洪池，「水の秘密基地」結合水景與地景，成為桃園最新的熱門景點，自導覽線上預約系統已於27日，開放明年首波場次，分別是1月9日、1月16日和1月23日，一日推出上午10點、11點兩梯次，每回活動約50分鐘採自主導覽，共6場次，報名成功的民眾需準備身分核對證件（如身分證、健保卡、駕照等），於活動開場前報到集合。
沒有報名成功的人別氣餒，「水の秘密基地」導覽線上預約系統，當月的活動場次於前一個月的15日開放預約，也就是下一回明年2月份的預約場次，將於2025年1月15日上午10點開放，每梯次報名人數上限為30人，且每位報名者最多可報名一位參加者，具體開放時間可關注桃園市政府水務局粉專公告。
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