「長榮航空」歲末限時優惠價 特定航線最低2,977元起

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澳洲魅力城市：布里斯本。　圖：shutterstock／來源
澳洲魅力城市：布里斯本。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年到了尾聲，長榮航空準備最溫暖的歲末禮物與您共度美好的12月，即日起至01/06 23:59止，盛大推出年末機票優惠活動，於長榮航空官網或長榮航空 APP 購買2025/03/31前從台灣地區出發指定日期之航線，可享有超值優惠價，數量有限，要買要快。有出國規劃的民眾把握機會，來一趟精彩豐富的旅程（https://shorturl.at/1hLnC）。

▲沖繩魅力景點：沖繩美麗海水族館。　圖：shutterstock／來源
▲沖繩魅力景點：沖繩美麗海水族館。　圖：shutterstock／來源

不管您想要體驗美麗絢爛的跨年煙火，想要在亞洲玩、美洲玩、歐洲玩或是南半球的澳洲玩，長榮航空都準備了驚喜優惠價等您手刀下訂！桃園－澳門來回未稅價最低只要2,977元起、桃園－新加坡來回未稅價6,225元起、桃園－沖繩來回未稅價7,217元起、桃園－布里斯本來回未稅價17,591元起；歐美航線也有驚喜優惠，桃園－巴黎來回未稅價只要25,620元起、桃園－舊金山來回含稅價也只要26,125元起，機票優惠稍縱即逝，心動就趁現在！

▲暢遊巴黎，體驗歐洲浪漫風情。　圖：shutterstock／來源
▲暢遊巴黎，體驗歐洲浪漫風情。　圖：shutterstock／來源

想要逃離喧囂的城市及嚴寒的冬天，時時刻刻徜徉在陽光普照的峇里島，享受森林芬多精，來一場身心靈放鬆的旅程嗎？長榮航空獨家與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店三天兩夜起的自由行行程，讓您除了入住舒適靜謐的虹夕諾雅峇里島酒店，也提供豐盛的早餐，還獨家加贈 Gazebo 下午茶；若選擇入住 Jalak 房型，還加贈免費90分鐘 SPA 療程，現在就準備收拾行囊，到峇里島度假去吧！

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