全台落羽松大特搜！ 秋冬絕美湖畔倒影×童話森林秘境全都包





秋冬時節，全台落羽松紛紛披上金黃與紅葉的外衣，展現出無與倫比的自然之美。這些季節限定的景點與秘境，宛如步入童話般的詩意世界，是旅人、攝影迷與網美們不容錯過的風景名勝。以下為大家整合12處絕美的落羽松觀賞地點，帶各位從北到南一同感受秋冬的浪漫氛圍。





▲圖片來源：IG@dust._journey





桃園大溪 · 月眉人工濕地生態公園





月眉人工濕地的落羽松環繞湖畔，樹影倒映於湖面，呈現如「天空之鏡」般的詩意景致。橘紅與金黃的色彩在季節更替中展現出靜謐之美。濕地不僅有水生植物的生態功能，還提供老少皆宜的教育與休憩空間。園區免費開放，隨著氣溫下降，松林全面染紅，令人目不暇給。





▲圖片來源：于小星攝影師





【桃園大溪落羽松秘境】

賞景地點：月眉人工濕地生態公園（桃園市大溪區月湖路36號）

賞景期間：12月至1月中旬

入園費用：免費參觀

停車方式：園區免費停車





新竹北埔 · 六塘石柿餅落羽松





六塘石柿餅的落羽松環繞著灌溉池塘，湖面倒影與樹影交相輝映，彷彿置身於歐洲森林。隨季節更迭，青綠、橙黃與楓紅的色彩交織，形成絕美的漸層畫面。環湖步道設計精緻，短短15分鐘即可漫步完成，適合快速遊覽或拍照打卡。最佳觀賞期為12月中至1月中，平日探訪可以避開人潮，感受更寧靜的自然氛圍。





▲圖片來源：Ming Shun Chen攝影師





【新竹北埔六塘石柿餅－落羽松秘境】

活動期間：即日起至一月中旬

活動地點：新竹北埔六塘石柿餅（新竹縣北埔鄉上大湖62號）





苗栗三灣 · 湖畔落羽松秘境





位於苗栗三灣的湖畔秘境充滿漸層色彩，落羽松倒映在平靜的水面，彷彿步入仙境。清晨霧氣輕繞，增添夢幻感，讓攝影迷與旅人流連忘返。免費開放的園區有步道供漫步，最佳觀賞期為冬季，現在正是親臨感受這份靜謐美景的時刻。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【三灣落羽松秘境】

賞景時期：約於11月下旬至1月初

賞景地點：苗栗縣三灣鄉尖豐路600號367

停車方式：秘境入口內外皆有得停車（內停車場須收費100元）





苗栗南庄 · 雲水森林落羽松





溫泉度假村湖畔每年冬季呈現落羽松轉紅的夢幻美景，搭配湖中純白鋼琴與夜間七彩燈光，宛如童話仙境，是攝影愛好者與浪漫旅人的秋冬必訪之地，周邊還可造訪南庄老街與桂花巷，享受人文與自然的完美結合。





▲圖片來源：甯世漢攝影師





【苗栗南庄雲水森林落羽松】

賞景時期：約於11月下旬至1月初

賞景地點：苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號

入園費用：$200/人（100公分以下免費，門票可折抵消費$100）

停車方式：園區提供免費停車場





苗栗公館 · 蘭庭農莊花園餐廳





蘭庭農莊花園餐廳以水生落羽松的唯美倒影與精緻歐式庭園風格吸引無數遊客，園內結合藝術植栽與精緻餐點，是休閒拍照與享用美食的絕佳場所，目前免費對外開放，適合全家大小悠閒造訪。





▲圖片來源：劉國章攝影師





【公館蘭庭農莊花園餐廳】

賞景時期：即日起至隔年1月中旬（ 花期預估僅供參考）

賞景地點：苗栗縣公館鄉尖山302-6號

入園時間：11:30–13:30、17:00–20:30（周三公休）

入園費用：目前為免費參觀

停車方式：庭園入口旁有偌大的停車場可停車。





台中后里 · 泰安羽粼落羽松





泰安的羽粼落羽松是秋冬的夢幻打卡熱點，擁有超過800棵落羽松的壯麗林地。在黃、紅、綠交織的色彩變化中，詩畫般的景致猶如置身於油畫世界。這片松林位於泰安國小旁，結合地景藝術裝置，讓遊客可以拍攝到獨一無二的浪漫照片。清晨薄霧中或夕陽餘暉下的光影，更是為這片森林增添了迷人氛圍。這裡全年開放且寵物友善，是親子同遊或與愛人漫步的最佳選擇。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【后里泰安 · 羽粼落羽松】

賞松期間：秋冬時分（花況可參考FB粉專）

開放時間：09:00–17:30（開放時間異動會公告於FB粉專）

入場費用：$60

停車方式：周邊臨停





台中石岡 · 落羽松大道廣場





位於台中石岡區的落羽松秘境擁有條列式松林與廣大草坪，橙紅樹影在藍天白雲下如畫般壯觀，搭配低角度、林間漫步等多種拍攝手法輕鬆捕捉網美級美照，行程可延伸至挑物古道，享受自然與戶外運動樂趣。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【石岡落羽松】

賞景時期：即日起至隔年1月中旬（ 花期預估僅供參考）

賞景地點：台中市石岡區豐勢路山下巷13號





台中太平 · 太平苗圃落羽松秘境





深藏於山林中的太平苗圃落羽松，以童話般的漸層色彩聞名。樹梢從翠綠到金黃，再到橙紅，層次分明。當池水映射樹影時，倒影如鏡，打造如詩如畫的雙重美景。這片秘境最佳觀賞期僅有數週，建議在清晨或黃昏時分前往，捕捉陽光灑落在松林間的溫暖畫面。秘境目前免費開放，旅人們記得遵守規定，共同維護這份自然之美。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【台中太平苗圃落羽松秘境】

觀賞期間：即日起到明年1月

觀賞地點：台中太平苗圃落羽松





彰化田尾 · 菁芳園落羽松





菁芳園將落羽松與生態池相結合，營造出如仙境般的倒影景觀。冬季的松林步道由金黃與橙紅覆蓋，浪漫氛圍適合拍攝夢幻照片。園區內還設有玻璃溫室供應餐飲，並提供花草佈置的靈感與教學。憑200元的入園抵用券，旅人可盡享美食或選購花卉植物。這裡是結合自然與人文的放鬆佳地，親子同遊或朋友聚會都很適合。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【菁芳園落羽松景觀餐廳】

賞景期間：12月中旬至隔年1月中旬為最佳賞景時分

入園時間：10:30–17:00

停車方式：園區設有部分停車位





彰化大村 · 大村落羽松秘境





隱身田間的小路旁，大村的落羽松林以Z字型排列形成獨特的視覺效果。免費開放的場地，樹葉由深綠過渡至金黃與橙紅，構成如童話故事般的場景。早晨的金光或黃昏的暖意，讓拍攝的畫面更加迷人。一月期間還能欣賞到前方的油菜花田，金黃花海與松林交織，形成壯觀的視覺饗宴。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【彰化大村落羽松秘境】

賞景地點：彰化縣大村鄉中山路三段156巷36號

入園方式：免費參觀





雲林虎尾 · 青埔落羽松秘境





藏身在虎尾的青埔落羽松森林，以金黃到橙紅的松林倒映湖面，營造靜謐美麗的畫面，林道雖小但處處是明信片級美景，特別適合午後攜家帶眷或攝影愛好者前往，交通便利並提供免費停車，輕鬆規劃自然之旅。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【青埔落羽松森林】

賞景時期：即日起至隔年1月中旬（花期預估僅供參考）

賞景地點：雲林縣虎尾鎮青埔2之29號

入園費用：免費參觀

停車方式：有特別設立停車場





雲林虎尾 · 澄霖沉香味道森林館





融合日式禪風庭園與落羽松美景，被譽為「台版兼六園」，擁有愛心湖與林間步道等多處打卡熱點，漫步其中宛如置身童話世界，同時可感受沉香文化與自然風光交融的獨特魅力。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【澄霖沉香味道森林館落羽松】

賞景時期：即日起至隔年1月中旬（ 花期預估僅供參考）

賞景地點：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

入園費用：250/人（可全額折抵消費）

停車方式：有特別設立免費停車場





以上整理的落羽松景點每一處都擁有獨特魅力，無論是熱愛拍照，還是想尋求一趟平靜的心靈之旅，都能在這些大自然的畫布中找到滿足。趁著秋冬佳季，帶上相機與輕鬆的心情，一同探索這片專屬於落羽松的浪漫詩篇吧！





延伸閱讀//台中西區必吃牛肉麵！厚實牛腱肉、精燉湯頭挑逗饕客味蕾！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」