2025跨年資訊總整理！全台藝人卡司、煙火秀派對全都搜

▲圖片來源：基隆市文化觀光局（往年照片）

隨著2024年步入尾聲，全台各地已準備好迎接2025年的到來。今年的跨年活動橫跨北、中、南與離島，各城市不僅準備了精彩絕倫的演唱會、視覺震撼的煙火秀，還邀請了國內外頂尖藝人登台演出，為民眾帶來難忘的跨年夜。

▲圖片來源：台東跨年晚會FB（往年照片）

基隆│百年榮耀・迎繽萬千

【2025年基隆跨年煙火秀】將於12月31日晚上12點在虎仔山的「KEELUNG地標」盛大開放。此次煙火秀以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，煙火表演持續660秒，超過5000發煙火將點亮夜空。現場更結合了光束燈、雷射光雕，並搭配基隆港區的大船鳴笛，營造出熱鬧、震撼的氛圍，與大家一起歡慶2025年的到來。

▲圖片來源：基隆市文化觀光局（往年照片）

燦爛的煙火秀有以下幾處最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸等，建議想觀賞煙火表演的民眾可以提前卡位！

▲圖片來源：基隆市文化觀光局

【2025年基隆跨年煙火秀】

活動時間：2024/12/31 24:00

活動地點：基隆虎仔山基隆地標（基隆市中山區中山一路241巷45號）

新北│1314浪漫煙火・閃耀天際

新北市將以「閃耀新北1314跨河煙火」活動打響2025年的第一炮。超過3萬發煙火將在淡水河上空綻放，持續13分14秒，照亮整片天際，呈現壯觀的煙火畫卷。

▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處

此外，今年新北市的超長煙火秀將在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸舉辦一系列的表演活動，其中最大咖的藝人便是來自韓國的人氣團體SUPER JUNIOR-L.S.S(利特、神童、始源)將在漁人碼頭的音樂晚會擔任壓軸卡司，為晚會帶來精彩的勁歌熱舞，並畫下完美句點！

▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處

【閃耀新北1314跨河煙火】

活動時間：2024/12/31 20:25

活動地址：淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸

台北│最High新年城・狂歡之巔

台北市以【台北最High新年城】作為主題，集結TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、黃宣等本地人氣歌手，還有韓國女團Apink、Energy、八三夭等大咖藝人輪番演出，將現場氣氛推向最高點。

▲圖片來源：台北市政府觀光傳播局

▲圖片來源：台北市政府觀光傳播局

當晚最受矚目的台北101跨年煙火秀，今年更加入大型雷射光雕表演，綻放6分鐘的璀璨煙火，為現場觀眾送上震撼的跨年祝福。

▲圖片來源：台北市政府觀光傳播局（往年照片）

【台北最High新年城－2025跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 19:00-01:00

活動地點：台北市政府府前廣場

桃園│燈燈燈燈！國際星光夜

桃園跨年活動將在高鐵站前廣場舉辦「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」，邀請范逸臣、原子少年Saturnday、新生代歌手洪暐哲和女團ELL&s未來少女等藝人帶來精彩表演。

▲圖片來源：樂遊桃園FB

另外還有韓國人氣歌手姜丹尼爾與韓團DAYCHILD也將登台演出，以國際級表演規格，打造一場專屬桃園的跨年盛宴，讓現場觀眾陶醉於音樂的律動中。

▲圖片來源：樂遊桃園FB

【2025桃園跨年晚會】

活動日期：2024/12/31 19:00開始

活動地點：桃園高鐵站前廣場 (近領航南路三段)

新竹│共創新城・閃耀竹夢

新竹將以「共創新城 閃耀竹夢」為主題，邀請丁噹、彭佳慧、安心亞、Ozone、麋先生等實力派歌手接力登台，現場更有300秒震撼煙火秀，帶給民眾極致的視覺體驗。

▲圖片來源：新竹縣政府

整場晚會不僅展現新竹縣市攜手共榮的願景，更透過音樂與煙火，傳遞對新一年的美好祝福。

▲圖片來源：新竹縣政府（往年照片）

【2025大新竹跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 18:00-00:30

活動主舞台：竹北市縣政六路

活動市集：新竹縣政府前廣場

台中│水湳音樂派對・星光盛宴

台中水湳中央公園將舉辦「2025台中跨年晚會」，超過18組頂級卡司，包括玖壹壹、五堅情、MAMAMOO成員輝人、告五人、高爾宣等，接力帶來長達7小時的音樂派對。

▲圖片來源：台中市北區區公所FB

▲圖片來源：台中市北區區公所FB

當晚煙火秀將照亮整個水湳公園，搭配現場音樂，讓每位觀眾在歡樂氣氛中迎接2025年的到來。

▲圖片來源：台中市北區區公所FB（往年照片）

【2025台中跨年晚會】

活動時間：2024.12.31 18:00~01:00

活動地點：台中水湳公園

南投│湖光山色・雙碼頭幸福連線

2024年的最後一刻，日月潭以獨特的湖光山色迎接嶄新的2025年！今年的跨年晚會以「幸福連線」為主題，串聯水社碼頭與伊達邵碼頭兩大場域，打造結合自然美景與音樂藝術的浪漫跨年盛典。另外，到了午夜12點，雙煙火秀將在水社碼頭與伊達邵碼頭同步綻放，將日月潭湖面披上一層夢幻的光彩，成為迎接新年的最夢幻畫卷！

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處（往年照片）

在水社碼頭廣場，活動由磐風排笛合奏團的悠揚旋律揭開序幕，緊接著暨大吉他社展現青春風采，歌手布丁與一點草木樂團的深情歌聲溫暖冬夜，最後由翊太樂團帶動全場氣氛，讓湖畔的夜空因音樂更顯迷人。而伊達邵碼頭廣場則邀請原住民歌手王宏恩以渾厚嗓音演繹動人故事，並與薩克斯風芳芳老師、力麗微風樂團攜手演出，讓音樂在湖畔間流淌，營造幸福的氛圍。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

【2025 日月潭跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 20:00-00:00

活動地點：日月潭水社碼頭廣場、伊達邵碼頭廣場

雲林│摩天輪煙火・幸福之光

「2025劍湖山世界跨年演唱會」將於12月31日在劍湖山世界盛大登場。今年邀請到家家、KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明等實力派歌手齊聚，打造一場聽覺與視覺兼具的跨年饗宴，讓現場觀眾一路嗨到2025年！

▲圖片來源：劍湖山世界官網

活動的亮點之一是邁入第18屆的摩天輪煙火秀，這是亞洲唯一將煙火架設於摩天輪主體的盛典。今年煙火秀設計更為壯觀，花樣更豐富，射程更遼闊。精心設計的節奏和視覺效果，將摩天輪幻化成夜空中最閃耀的「幸福摩天輪」，煙火在高空中綻放，營造出多層次的震撼視覺效果，讓現場觀眾彷彿被煙火環抱，徹底沉浸在這片絢爛的夢幻中。

▲圖片來源：劍湖山世界官網（模擬煙火照）

【2025雲林跨年活動－劍湖山世界跨年演唱會】

活動時間：2024/12/31 18:30

活動地點：雲林劍湖山世界（雲林縣古坑鄉67號）

入場方式：需付費購票入場

嘉義│全嘉藝起來！音樂狂歡

「2025全嘉藝起來跨年晚會」今年邀請滅火器、脆樂團、沈文程等重量級音樂人，還有BOOM！怪物星人、FEniX、廖士賢、邱軍、妖嬌、孫肇谷、翁鈺鈞、OPENsi 和 潘宇謙等多元音樂人接力登台演出，滿足各種音樂喜好。

▲圖片來源：嘉義市政府文化局

當晚倒數時刻，全場將在主持人的引領下揮舞雙手，迎接2025年到來！午夜12點的璀璨煙火將點亮嘉義夜空，象徵新年的希望與歡樂，為現場每位觀眾留下難忘的回憶。

▲圖片來源：嘉義市政府文化局（往年照片）

【2025全嘉藝起來跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 18:00-01:00

活動地點：嘉義市立體育場

台南│好YOUNG夜・金蛇賀歲

「2025台南好YOUNG跨年晚會」將於12月31日晚間6點在永華市政中心西側廣場登場，迎接台南400年歷史的重要里程碑。今年邀請韓流巨星李俊昊、日本女子團體@onefive，以及動力火車、玖壹壹、艾怡良、孫盛希等18組藝人輪番上陣，陪伴大家迎接新年。

▲圖片來源：台南市政府

▲圖片來源：台南市政府

除了超乎想像的藝人卡司之外，還會有「金蛇賀歲」煙火秀點亮台南夜空！這場180秒的煙火盛宴以「金蛇」為主軸，結合近3000發煙火，搭配音樂節奏勾勒出「金蛇騰躍開新篇」等美麗意象，為新年揭開序幕，也為台南400年的最後一天畫下完美句點。

▲圖片來源：台南市政府（模擬煙火照）

【2025台南好YOUNG 跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 18:00-00:30

活動地點：永華市政中心西側廣場

高雄│夢時代廣場・星光熠熠

「2025高雄夢時代跨年晚會」將於12月31日再度點燃全台跨年熱潮！今年特邀韓國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK首次登上台灣跨年舞台，還有天后徐佳瑩、金曲歌王盧廣仲、人氣樂團告五人、滅火器、麋先生等強大陣容輪番開唱。 新生代音樂人U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark也將帶來精彩表演，熱力四射的演出將引爆全場，讓每位現場觀眾在音樂的陪伴下迎接2025年。

▲圖片來源：高雄市政府

除了迎接超強卡司輪番上陣之外，最重要的就是跨年倒數後的煙火秀燃放！夢時代廣場將呈現絢爛多變的光影，為跨年夜寫下華麗的句點。

▲圖片來源：高雄市政府（往年照片）

【2025高雄夢時代跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 18:55

活動地點：高雄夢時代廣場

屏東│歌舞昇屏・迎曙光

「2025屏東跨年晚會」將從下午3點開始，集結韋禮安、理想混蛋、9m88、U:NUS、陳華、吳思賢、柯有倫等11組藝人接力開唱，打造熱力滿點的跨年舞台。

▲圖片來源：屏東縣政府

現場還設有百攤在地美食、文創市集，讓每位參與者不僅大飽耳福，更能享受豐富的在地美食與手作商品。最後，活動將延續到墾丁，迎接2025年的第一道曙光，為新年揭開美好序幕。

▲圖片來源：屏東縣政府（往年照片）

【2025屏東歌舞昇屏 High歌之夜】

活動時間：2024/12/31 19:00-00:30

活動地點：屏東縣立體育館前大草皮

宜蘭│璀璨蘭城·幸福宜市

為迎接2025年到來，宜蘭市公所將於12月31日晚間5:30在宜蘭運動公園舉辦【2025宜蘭跨年晚會】，以「璀璨蘭城·幸福宜市」為明年新展望，不僅今年的卡司陣容相當豪華，包括動力火車、李友廷、J.Sheon、李千娜、Boom!怪物星人，以及《原子少年2》冠軍團體小行星與ARKis等15組藝人接力登台，現場還將帶來一場長達300秒的絢爛煙火秀，營造浪漫的跨年氛圍，陪伴民眾倒數迎接新年！

▲圖片來源：幸福宜市FB

此外，現場設有「幸福氣球」燈光裝置藝術，民眾拍照打卡並標記宜蘭市公所，還可獲得限量蛇年紋身貼紙（2,000份，送完為止）。此外，活動現場將有超過75攤在地美食市集，提供各式宜蘭特色小吃，從冰淇淋、排骨酥到甜點與精緻調酒，一次滿足所有味蕾！

▲圖片來源：幸福宜市FB

【2025宜蘭市跨年晚會】

活動時間：2024/12/31 17:30-00:30

活動地點：宜蘭運動公園

花蓮│雙日音樂盛典・太平洋之夜

【2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會】將於12月31日晚間8點及2025年1月1日晚間7點在花蓮市東大門廣場連續兩天盛大登場，成為全台唯一舉辦兩天的跨年盛事。跨年夜當天，邀請到蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、VERA、HUR+、呂士軒及IVAN 艾文等實力派歌手，輪番上陣，陪伴大家倒數迎接2025年。

▲圖片來源：花蓮縣政府

而在元旦夜，亞洲舞王羅志祥將壓軸登場，帶來震撼全場的演出。其他亮眼卡司還包括楊乃文、Ozone、鳳小岳、FEniX及沒有才能樂團，讓音樂的狂歡延續到新年的第一夜。

▲圖片來源：花蓮縣政府

【2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會】

活動時間：2024/12/31 20:00、2025/1/1 19:00

活動地點：花蓮市東大門廣場

台東│東漂音樂夜・海濱狂歡

台東市將於12月31日晚間在台東海濱公園舉辦【2025台東跨年晚會－東漂去旅行】。本次晚會由人氣主持人咖啡糖賢齡與張柏謙聯手主持，帶領觀眾踏上一段充滿音樂與熱情的跨年旅程。

▲圖片來源：台東跨年晚會FB

今年的卡司星光熠熠，包括新科金曲歌王MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116，以及實力派歌手王若琳、魏如昀、蘇慧倫等多位知名藝人。從嘻哈狂歡到動人抒情，每一首歌曲都將成為迎接新年最美的回憶。這場音樂盛典將帶給大家一個難忘的2024年尾聲和2025年的美好開端。

▲圖片來源：台東跨年晚會FB

【2025台東跨年晚會－東漂去旅行】

活動時間：2024/12/31 19:00-00:30

活動地點：台東市國際地標（台東縣台東市大同路海濱公園）

從北到南，音樂、煙火與星光齊放，每個城市以獨特風采迎接2025年的到來。無論是浪漫湖光、壯觀煙火，還是熱血音樂派對，這個跨年夜，讓我們一同點亮新年的美好篇章！

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