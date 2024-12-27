快訊

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

柯文哲案最新輿情調查出爐 近4成聲量質疑司法公正性

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

向2024說掰掰，就衝全台最早燈會迎接2025年！ 一年一度精彩的雲林斗六「太平老街燈籠海」已展開，今年提早至12/21即點亮燈籠，濃厚的年節氣息，將一路持續至2025/3/21止，璀璨的燈海視覺盛宴，將陪伴大家共度2024跨年及2025春節，一路精彩長達3個月，快把握列入旅遊踩點！

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

雲林縣斗六市太平老街作為百年人文古蹟，每到年度歲末會在整條長達1.6公里的街道上高掛燈籠，今年懸掛的太平老街燈籠海，總數多達2萬盞，型態與以往稍有不同，有的走復古風、有的形似小蕃茄，放眼望去一整條紅艷艷的老街燈籠藝術，特別壯觀！

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

漫步斗六太平老街，除了一路能欣賞到璀璨的燈籠海、百年古蹟的建築風采，還能順道來趟斗六老街美食小旅行，攝影師莫莉特別推薦遊程這樣安排，晚上7:30以前到老街品嚐各式陪伴在地人的古早味，如碗粿、關東煮、燒仙草等經典美食小吃；晚上8:30開始欣賞美麗燦爛的燈籠海，這時路上人車減少，也將會更好取景更好拍！

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

太平老街燈籠海

Google導航：斗六福德宮

編輯推薦

燈會 老街

相關新聞

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

IKEA主題飯店再+1！全新徠旅中壢試營運 每房2,299元起

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，再度推出新店迎客。這間「新店」是福容的起家厝「福容大飯...

2025跨年玩高雄！ 看Moi、英熙娃娃 順遊星巴克「苓雅光華」特色門市 打卡享第2杯半價

全台第2杯半價！ 跨年玩高雄看英熙娃娃 順遊星巴克「苓雅光華」特色門市 打卡享優惠

回顧2024年「20大旅遊重點」事件！ 推廣花東、入境簽簡化、國際航點南移、郵輪旅遊新紀錄

走過疫情，台灣旅遊產業在2024年一整年重啟並展現新能量，如觀光署接手導領證照評量、推出全新品牌行銷國際、2家國籍航空掛牌上市，震災後積極推廣花東旅遊。此外，各國推入境簽證簡化、國際線新航點持續新增並有航點南移趨勢，以及郵輪旅遊再創新紀錄，皆顯示旅遊產業呈現復甦榮景。...

搶破頭！六福村45年首辦跨年派對 明中午開搶「千人免費入園」名額

六福村45年來首次舉辦的跨年活動，開放限額一萬人預約登記、12/31當日18:00後免費入園，官網開放預約不到24小時就...

最高破紀錄100款、最便宜「168元福袋」抽起來！ 4大超商「2025過年新春福袋」總盤點

「2025過年新春福袋」總盤點！ 4大超商最多高達100款卡通福袋　最大獎抽瑪莎拉蒂、TESLA、台積電股票　開賣最便宜168元抽起來 4大超商「2025過年新春福袋」總盤點！ 7-ELEVEN高達100款、全家249元抽TESLA、萊爾富抽台積電股票、OK最便宜168元抽黃金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。