全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

向2024說掰掰，就衝全台最早燈會迎接2025年！ 一年一度精彩的雲林斗六「太平老街燈籠海」已展開，今年提早至12/21即點亮燈籠，濃厚的年節氣息，將一路持續至2025/3/21止，璀璨的燈海視覺盛宴，將陪伴大家共度2024跨年及2025春節，一路精彩長達3個月，快把握列入旅遊踩點！

圖／IG@molly888666授權

雲林縣斗六市太平老街作為百年人文古蹟，每到年度歲末會在整條長達1.6公里的街道上高掛燈籠，今年懸掛的太平老街燈籠海，總數多達2萬盞，型態與以往稍有不同，有的走復古風、有的形似小蕃茄，放眼望去一整條紅艷艷的老街燈籠藝術，特別壯觀！

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漫步斗六太平老街，除了一路能欣賞到璀璨的燈籠海、百年古蹟的建築風采，還能順道來趟斗六老街美食小旅行，攝影師莫莉特別推薦遊程這樣安排，晚上7:30以前到老街品嚐各式陪伴在地人的古早味，如碗粿、關東煮、燒仙草等經典美食小吃；晚上8:30開始欣賞美麗燦爛的燈籠海，這時路上人車減少，也將會更好取景更好拍！

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太平老街燈籠海

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