快訊

距退休還有5年…60歲爸爸失業靠資遣費度日 網提醒：補助可領9個月

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

期間限定！長榮航空Hello Kitty「粉萌機」快閃 鐵粉必衝這條航線

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：長榮航空／提供
圖：長榮航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】熱愛 Hello Kitty 的粉絲們看過來！長榮航空日前全新亮相的「粉萌機」好評不斷，因此為了滿足南部鄉親的期待，2025/01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機 BR849／BR850航班，此外搭乘上午航班也有可愛的三麗鷗主題客艙服務用品陪你一起賣萌，機會難得、千萬不能錯過！

▲Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空 A321-200機型所塗裝的全新彩繪機。　圖：長榮航空／提供
▲Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空 A321-200機型所塗裝的全新彩繪機。　圖：長榮航空／提供

香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士 A321-200 機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

▲粉萌機機上皆提供三麗鷗主題服務用品。　圖：長榮航空／提供
▲粉萌機機上皆提供三麗鷗主題服務用品。　圖：長榮航空／提供

航班時間每日往返兩個班次（高雄－香港 BR845：09:15-10:55；BR849 粉萌機飛航：16:40-18:20）、（香港－高雄 BR846：12:15-13:45；BR850 粉萌機飛航19:20-20:55）機上皆提供三麗鷗主題服務用品。

長榮航空「粉萌機」01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機，每日兩班次往返。　圖：長榮航空／提供
長榮航空「粉萌機」01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機，每日兩班次往返。　圖：長榮航空／提供

Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空 A321-200 機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影，與您一同漫遊天際。

長榮航空為慶賀「粉萌機」期間限定飛航高雄-香港航線，2025/01/22首航當日將於高雄國際航空站舉辦驚喜活動，搭乘首航班 BR849 的旅客除了能獲得「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲得限量小禮物，不想錯過這難得機會的粉絲們，趕緊手刀搶票去！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空 長榮 香港

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

長榮航空Hello Kitty糖果機壓軸登場　首航台北-巴黎

郭婞淳、陳其邁先後舉槓鈴 宣示114年全原運在高雄

高雄RAIN演唱會、大港開唱 CUBE信用卡友享優先購票 「瘋大港」最高回饋10%

香港耶誕假期陸客湧入 黃金珠寶業嘆：旺丁不旺財

相關新聞

首波預約已全滿！ 桃園新景點「水の秘密基地」太搶手 明年1／15登記2月梯次快筆記

首波預約已全滿！ 桃園新景點「水の秘密基地」太搶手 明年1／15登記2月梯次快筆記

2025跨年資訊總整理！全台藝人卡司、煙火秀派對全都搜

今年跨年還沒想去哪度過嗎？以下為大家整理從北到南、再從南到東的各地跨年晚會資訊，藝人卡司、煙火秀表演通通包含在內！讓你能依照喜歡的歌手、樂團挑選跨年的最佳去處！

2025「高鐵票+飯店」超甜優惠價來啦！台灣自由行必看的高鐵假期攻略教你飯店怎麼選

今天要來分享CP值超高的台灣自由行攻略！AsiaYo 貼心的幫你整理 8 間出發高鐵假期必住的台灣高鐵住宿推薦，每一間都方便往返高鐵台北站/台中站/台南站/左營站，而且可以用超值價格一次買到來回高鐵票+飯店！你想好要去哪個城市旅遊了嗎？跟著這篇攻略看下去，就能知道台灣有哪些必打卡的景點啦！

期間限定！長榮航空Hello Kitty「粉萌機」快閃 鐵粉必衝這條航線

【旅奇傳媒/編輯部報導】熱愛 Hello Kitty 的粉絲們看過來！長榮航空日前全新亮相的「粉萌機」好評不斷，因此為了滿足南部鄉親的期待，2025/01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

全台最早燈會在雲林！ 2萬盞「太平老街燈籠海」迎接2025 精彩連綿3個月

IKEA主題飯店再+1！全新徠旅中壢試營運 每房2,299元起

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，再度推出新店迎客。這間「新店」是福容的起家厝「福容大飯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。