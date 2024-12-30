期間限定！長榮航空Hello Kitty「粉萌機」快閃 鐵粉必衝這條航線

【旅奇傳媒/編輯部報導】熱愛 Hello Kitty 的粉絲們看過來！長榮航空日前全新亮相的「粉萌機」好評不斷，因此為了滿足南部鄉親的期待，2025/01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機 BR849／BR850航班，此外搭乘上午航班也有可愛的三麗鷗主題客艙服務用品陪你一起賣萌，機會難得、千萬不能錯過！

▲Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空 A321-200機型所塗裝的全新彩繪機。 圖：長榮航空／提供

香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士 A321-200 機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

▲粉萌機機上皆提供三麗鷗主題服務用品。 圖：長榮航空／提供

航班時間每日往返兩個班次（高雄－香港 BR845：09:15-10:55；BR849 粉萌機飛航：16:40-18:20）、（香港－高雄 BR846：12:15-13:45；BR850 粉萌機飛航19:20-20:55）機上皆提供三麗鷗主題服務用品。

長榮航空「粉萌機」01/22-02/28期間限定飛航高雄－香港午班機，每日兩班次往返。 圖：長榮航空／提供

Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空 A321-200 機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影，與您一同漫遊天際。

長榮航空為慶賀「粉萌機」期間限定飛航高雄-香港航線，2025/01/22首航當日將於高雄國際航空站舉辦驚喜活動，搭乘首航班 BR849 的旅客除了能獲得「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲得限量小禮物，不想錯過這難得機會的粉絲們，趕緊手刀搶票去！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野