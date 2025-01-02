2025全面升級！達美航空台北－西雅圖航線 全新內裝、每日直飛

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空將於2025/03/31起，將台北－西雅圖每日直飛航班，由原本執飛的空中巴士 A330-900 neos（281 個座位）升級為更大型的 A350-900 空中巴士機型。

達美航空機艙空間設計全新登場－達美至臻商務艙 Delta One。 圖：達美航空／提供

達美航空全新的空中巴士 A350-900 配備306個座位，包括32個「達美至臻商務艙 Delta One® Suites」、48 個 「達美尊尚客艙 Delta Premium Select」 座位、36個「達美優悅經濟艙 Delta Comfort+®」以及190個經濟艙座位，其中 Delta One® Suites 新增3個座位，Delta Premium Select 更增加20個座位，讓達美航空能夠為更多客戶提供更尊貴的飛行體驗。

▲達美航空全新擴大使用空中巴士 A350-900 機型執飛台北西雅圖航線。 圖：達美航空／提供

達美航空台北西雅圖航線自今年6月啟航以來，一直是市場上唯一提供日間航班的航空公司，加上遍佈美國主要城市綿密轉機網路，不論遊憩或差旅，賓客轉機更為順暢方便。

2025年達美航空即將迎來百年慶典，達美航空於今年秋季發表全新客艙設計，全新空中巴士 A350-900 將於2025年初全新亮相，現代化的全新客艙室內空間設計不僅以標誌性品牌圖騰裝飾，包括全新座椅材質、強化機艙照明系統，及更新整體空間色調，每個環節都獨具巧思、創意呈現，以充分提升旅客優質飛行體驗。

「達美航空擁有100 年的歷史，一直致力於創造親切、貼心的客戶體驗，將創意設計元素融入飛航旅行的每個環節。」達美航空客戶體驗設計副總裁 Mauricio Parise 表示：「當我們踏上下一個世紀的飛行旅程時，這款煥然一新的機艙內部空間設計，帶來實用兼顧美學的完美結合，營造出清新高貴、經典雋永的氛圍，同時滿足顧客不斷變化的品味和期待。」

▲達美航空全新機艙空間設計－照明系統。 圖：達美航空／提供

全新設計的機艙特色，如具搭配透氣材質，記憶泡棉坐墊的舒適機上座位，以及令人愉悅放鬆的照明系統，將陸續於全機隊更新。Parise 補充：「登機時，我們希望放慢乘客的步調進入舒緩氣氛，以溫暖怡人的燈光，讓機艙更顯寬敞明亮；用餐時，我們以燭光晚餐色調增加用餐歡愉感；入睡時，機艙將仿照日落光線，緩緩減弱冷冽藍光，同步增加溫暖的琥珀色暖光，讓人聯想起夕陽光輝，而到了須保持清醒的起床時間，機艙則會進入清晨和煦的日光氛圍。」

Delta 重新整體規劃品牌色的運用，加入了柔和典雅的現代摩登色調，並結合羊毛等天然材質，豐富並襯托達美航空經典品牌色調。機艙內不同區域的異材質拼接組合、座椅新增達美標誌性標籤，搭配機艙壁上象徵與全世界建立接軌的「無限網格Infinite Grid」視覺元素，處處發揮匠心獨具的創意巧思，喚醒旅客對於飛行的期待與驚喜。

▲獲選「美國最佳國內商務艙」的「達美至臻商務艙 Delta One Suite」。 圖：達美航空／提供

「達美至臻商務艙」及「達美尊尚客艙」亦翻新客機識別標誌，以天際主題圖案增添優雅氣息。煥然一新的盥洗室配有明亮牆面，洗面鏡可同步反射映照後方的天際主題牆，地板則使用光亮耐滑的材質，提升整體潔淨度和安全防滑力。

達美航空在客戶體驗、營運績效和企業文化、工作環境方面的卓越表現，備受各界肯定，2024年達美航空被全球消費者洞察、諮詢服務和數據分析領域的領導者「君迪 JD Power」公司評選為頭等艙、商務艙、豪華經濟艙乘客消費者滿意度最高的航空公司，於《商務旅遊新聞 Business Travel News》評選中亦連續14年表現最佳；並且連續三年，被全球領先的航空分析公司「睿思譽 Cirium」評選為美國最準時的航空公司。

無獨有偶，達美航空在2024首屆《富比世旅遊指南 Forbes Travel Guide》榮獲五項大獎，包括：「最佳美國航空公司」、「最佳國內商務艙」、「最佳美國航空公司貴賓室 Delta One Lounge at JFK」、「最佳忠誠計畫」、「最佳航空公司網路應用程式」。作為美國頂級航空公司，達美航空獲美國知名旅遊雜誌「環旅世界 Global Traveler」雜誌評為「年度最佳航空公司」，並囊括讀者雜誌讀者調查：「最佳航空公司網站 Delta.com」、「最佳航空公司貴賓室 Delta Sky Clubs」、「最佳國內頭等艙航空公司」、「最佳航空公司應用程式 Fly Delta」等獎項殊榮，實至名歸。

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