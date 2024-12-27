2025跨年玩高雄！ 看Moi、英熙娃娃 順遊星巴克「苓雅光華」特色門市 打卡享第2杯半價

2025跨年遊高雄不會失望！ 年末的高雄好多精彩等著你挖掘，除了超盛大的「魷魚遊戲2」造勢景點，還有年度盛大藝文活動「2024承億亞灣藝術節」，最新的星巴克特色門市也再加一，落腳於高雄苓雅的星巴克外觀金黃閃耀，新開幕打卡優惠一定要追！

➤「魷魚遊戲2」造勢 全球最大「海上英熙娃娃」展出至1/5

先前曾為大家介紹一波《魷魚遊戲2》全球造勢活動，其中台灣被選定為展出全世界最大的「海上英熙娃娃」，正式展開當天還有600台無人機大秀，引起眾人朝聖轟動一波！還沒親眼目睹這尊超巨的英熙娃娃氣偶，請把握機會跨年計畫一遊，將展出至2025/1/5止。

圖／高雄承億酒店提供

除了巨大半身的英熙娃娃氣偶駐立在愛河灣，民眾從搭乘大眾交通過程中，例如主題輕軌列車、輕軌的光榮碼頭站、駁二大義站、駁二蓬萊站、捷運左營站，都能看見相關宣傳。

➤2024承億亞灣藝術節 「Moi娃娃」爬牆攻佔旅運中心

高雄港旅運中心曾經於2024年初迎來黃色小鴨，這回是「2024承億亞灣藝術節」的第二展區，帶來6位台日藝術家的連續展演，其中目前最令人驚艷的就屬藝術家寧芮潔帶來的設計主題「大海中的那一片森林」，全場以「Moi」大型氣球裝置藝術成為最大亮點裝置。

圖／高雄承億酒店提供

場外有可愛的「Moi娃娃」攀附或坐在於旅運中心外牆，從四樓主展場向外望去，就能清楚地見到Moi娃娃的正面照，成為有趣的視角。免費入場的高雄港旅運中心展區「藝術大入港：漫波」聯展，寧芮潔-大海中的那一片森林，將一路展演至2025/2/2。

➤閃耀金黃！ 星巴克「苓雅光華」特色門市開幕優惠

星巴克迷不能錯過，全台門市推出一日限定「Have a nice day 第二杯半價」，於12/27當日推出，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

圖／星巴克提供

而一邊玩高雄，也要來一杯星巴克同遊，星巴克12/27在高雄市開出全新店點，有著閃耀金黃外觀的「苓雅光華門市」邀大家跨年來訪，除了如沐浴在閃耀的金色陽光中迎接新年，還有一系列的新店開幕優惠等你拿！

苓雅光華門市臨近高雄文化中心，巧妙結合傳統藝術元素，門市內部採用古銅色調，外觀以在陽光映照下閃閃發光的木飾板條設計，呈現注目律動感效果。二樓的露台戶外區則搭配綠植與格柵設計，帶來輕鬆悠閒的感受。

圖／星巴克提供

自即日起至2025/1/2期間，凡於星巴克苓雅光華門市打卡”Meet Me @Starbucks-苓雅光華”並上傳FB、IG成功，即享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠，單筆交易最高限購兩杯(乙杯支付原價；乙杯支付半價)並限當場一次領取；另外，即起至2025/1/24，還有新門市當日消費滿額優惠，滿800元發票可獲得星巴克旅行收納包乙個，滿1,800元發票，即可獲得星巴克小熊輕量晴雨傘乙把。

圖／星巴克提供

星巴克「苓雅光華」特色門市

地址：高雄市苓雅區光華一路148之55號

電話：07-7227124

營業時間：週一~週日 07:00~22:00